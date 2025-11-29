FOTO Ivana Knoll ima prvu pjesmu, a ovo su njezina najvatrenija izdanja kroz godine

Ivana Knoll, koja je svjetsku slavu stekla kao najvatrenija hrvatska navijačica, odlučila je napraviti veliki zaokret u karijeri i ozbiljno se posvetiti glazbenim vodama pod umjetničkim imenom DJ Knolldoll. Na YouTubeu je objavila debitantski singl "City Lights" uz vrlo atraktivan video spot, a pjesmu je promovirala u Miamiju vozeći se u otvorenom automobilu dok je ekipa uživala u svjetlima grada.
Ivana Knoll, koja je svjetsku slavu stekla kao najvatrenija hrvatska navijačica, odlučila je napraviti veliki zaokret u karijeri i ozbiljno se posvetiti glazbenim vodama pod umjetničkim imenom DJ Knolldoll. Na YouTubeu je objavila debitantski singl "City Lights" uz vrlo atraktivan video spot, a pjesmu je promovirala u Miamiju vozeći se u otvorenom automobilu dok je ekipa uživala u svjetlima grada.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Iako su mnogi isprva bili skeptični, Ivana je već odradila zapažene nastupe, uključujući onaj na Ultra Music Festivalu u Splitu, te je iskreno priznala da sate provodi učeći tehniku miksanja jer je taj posao mnogo teži nego što izgleda.
Iako su mnogi isprva bili skeptični, Ivana je već odradila zapažene nastupe, uključujući onaj na Ultra Music Festivalu u Splitu, te je iskreno priznala da sate provodi učeći tehniku miksanja jer je taj posao mnogo teži nego što izgleda.
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Knoll se javnosti predstavila na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2018. u Rusiji, a rijetki znaju da se dvije godine ranije natjecala na izboru za Miss Hrvatske. Globalnu popularnost stekla je 2022. godine u Katru, nakon čega je ubrzo tribine zamijenila DJ pultom. Ovo su neka od njezinih najvatrenijih izdanja kroz godine.
Knoll se javnosti predstavila na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2018. u Rusiji, a rijetki znaju da se dvije godine ranije natjecala na izboru za Miss Hrvatske. Globalnu popularnost stekla je 2022. godine u Katru, nakon čega je ubrzo tribine zamijenila DJ pultom. Ovo su neka od njezinih najvatrenijih izdanja kroz godine.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Privatni album
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: EXPA/ laPresse/ Fabio Ferrari
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: JB Autissier
Share
Podijeli
Foto: JB Autissier
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: EXPA/ Hasan Bratic
Share
Podijeli
Foto: Tom Weller/DPA
Share
Podijeli
Foto: Tom Weller/DPA
Share
Podijeli
Foto: Bruno Fahy
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Profimedia
Share
Podijeli
Foto: Paul Terry
Share
Podijeli
Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION
Share
Podijeli
Foto: Hasan Bratic/DPA
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: EXPA/ Hasan Bratic
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: /IPA
Share
Podijeli
Foto: /IPA
Share
Podijeli
Foto: EXPA/ laPresse/ Fabio Ferrari/EX
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: EXPA/ laPresse/ Fabio Ferrari/EX
Share
Podijeli
Foto: Instagarm
Share
Podijeli
Foto: Instagarm
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: R4997 Hasan Bratic
Share
Podijeli
Foto: R4997 Hasan Bratic
Share
Podijeli
Foto: R4997 Hasan Bratic
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli

Ne propustite

1/