FOTO Ivana Knoll ima prvu pjesmu, a ovo su njezina najvatrenija izdanja kroz godine
Ivana Knoll, koja je svjetsku slavu stekla kao najvatrenija hrvatska navijačica, odlučila je napraviti veliki zaokret u karijeri i ozbiljno se posvetiti glazbenim vodama pod umjetničkim imenom DJ Knolldoll. Na YouTubeu je objavila debitantski singl "City Lights" uz vrlo atraktivan video spot, a pjesmu je promovirala u Miamiju vozeći se u otvorenom automobilu dok je ekipa uživala u svjetlima grada.
Iako su mnogi isprva bili skeptični, Ivana je već odradila zapažene nastupe, uključujući onaj na Ultra Music Festivalu u Splitu, te je iskreno priznala da sate provodi učeći tehniku miksanja jer je taj posao mnogo teži nego što izgleda.
Knoll se javnosti predstavila na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2018. u Rusiji, a rijetki znaju da se dvije godine ranije natjecala na izboru za Miss Hrvatske. Globalnu popularnost stekla je 2022. godine u Katru, nakon čega je ubrzo tribine zamijenila DJ pultom. Ovo su neka od njezinih najvatrenijih izdanja kroz godine.