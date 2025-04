Gattuso najavio borbu za titulu: 'Mi smo Hajduk, do kraja idemo samo po pobjede'

Bila je to, sasvim sigurno, silna trauma za Hajdukov navijački puk. Desetak minuta prije kraja, Lokomotiva je imala prednost 1:0, a poljudske su se tribine počele prazniti. Tko zna što je u tim trenucima prolazilo glavom Gennara Gattusa. A o njegovim traumama i emocionalnim oscilacijama gotovo cijelu sezonu, vjerojatno ni ne treba posebno pričati. On najbolje zna koliki stres proživljava. Igrači Lokomotive vjerojatno su već isplanirali kakva će to biti proslava trijumfa na Poljudu i spektakularnog pogotka Frana Karačića iz slobodnog udarca u nadoknadi prvog poluvremena. Vjerojatno su i svi navijači na Poljudu u tom trenutku pomislili kako je borba za toliko očekivani naslov ozbiljno kompromitirana. Taj dojam dodatno se pojačao kada je u 66. minuti Hajdukov vratar Lučić isključen zbog igranja rukom izvan šesnaesterca. Gattuso je u završnici pokušao sve. Zarotirao je cijeli sustav, uveo 20-godišnjeg vratara Tonija Silića koji je gotovo pola sata praktično igrao trećeg stopera. Silić se istaknuo jednom sjajnom obranom, mirnoćom u ispucavanjima, a nakon jednog takvog Hajduk je izjednačio. Dogodilo se to duboko u sudačkoj nadoknadi, doslovce u posljednjoj sekundi. Genijalnom mirnoćom kakvu imaju rijetki igrači u našoj ligi, Marko Livaja je na drugoj vratnici pogodio Aleksandra Trajkovskog koji je poentirao preciznim udarcem glavom za erupciju na Poljudu.

- Od prve minute vidjelo se da želimo pogodak, stvarali smo šanse, imali posjed... I u drugo poluvrijeme smo ušli sa željom za pobjedom. Taj slobodnjak iz kojeg su zabili pogodak bio je dobro pogođen. Do kraja utakmice smo se nadali preokretu. Mi smo Hajduk i tako ćemo do kraja, svaku sljedeću utakmicu po pobjedu. I ako Bog da, osvojiti naslov - rekao je Trajkovski.

Nakon utakmice, Gattuso je s igračima otišao podno poljudskog sjevera i gestikulacijom rukama izazvao erupciju oduševljenja.

- Žao mi je što su neki ostali razočarani. Nema lakih momčadi u ovom prvenstvu. Lokomotiva nas je namučila, očekujemo tešku utakmicu i u Varaždinu. Pet je dana do utakmice, pa neće biti slobodnog dana za igrače. Varaždin je jako ozbiljna momčad, moramo vidjeti tko će imati snage za ovu utakmicu. Mislim da smo odigrali dobrih 30-35 minuta. To je bilo jedno od najboljih prvih poluvremena otkad sam ovdje. Ali, u nogometu je to tako. Znao sam da neće biti lako, da neće biti šetnja za nas. Prvo poluvrijeme je bilo dobro. Moramo se na to ugledati - počeo je Gattuso.

Svi su jučer na Poljudu očekivali pobjedu. Je li vas bod razočarao?

- I ja sam očekivao tri boda, ali u životu je samo smrt sigurna, ostalo ništa. Treba igrati nogomet. Normalno da smo razočarani. Znali smo da ne smijemo igrati na duge lopte, to su bile naše pogreške, ali idemo dalje.

Je li Trajkovski ovim pogotkom zaslužio veću minutažu?

- Kada je dobar i u formi jako nam je koristan igrač. Trenira dobro, trudi se na svakom treningu. Moja poruka je da samo nastavi tako. Važan nam je igrač. Bio je u Italiji, napravio dobru karijeru, ali ja kao trener radim odabire - zaključio je Gattuso.

Na klupi Lokomotive, zbog licencije je sjedio legendarni Ilija Lončarević. Sigurno je ovaj vitalni osamdesetogodišnjak imao prave savjete za igrače Lokomotive. A iz Lokomotivina tabora, dojmove o susretu na Poljudu s medijima je podijelio Damir Ferenčina.

- Malo sam pod dojmom, bili smo blizu tri boda. Nismo izdržali, nažalost. Malo smo krivo odigrali zadnjih desetak minuta. Orijentirali smo se na obranu, a trebali smo više orijentirati se na prostore koji su nam se otvarali. Dečkima nemam što prigovoriti. Nije jednostavno doći na pun Poljud, ali mislim da smo bili blizu pobjede - rekao je Ferenčina.Je li se Lokomotiva možda prepala pobjede?- Ovo nije prvi put. Većina njih je već igrala pred ovakvim ambijentom, već smo pobjeđivali Hajduk. Jesu li se prepali situacije, ne znam... Igrali smo na krivi način zadnjih desetak minuta. Hajduk je bacio sve karte prema naprijed. Da smo smirili loptu, kroz jedan pomoćni pas mogli smo dosta zaprijetiti Hajduku.

Komentirao je i omjere u borbi za naslov prvaka.

- Tu je Rijeka, Dinamo je malo posustao. Sve će ovisiti o Hajduku. Na Poljud dolaze Rijeka i Dinamo. Moram reći da ima dosta nagaznih mina. Dosta klubova se bori za nešto - zaključio je Ferenčina.