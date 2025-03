'Gattuso je u sukobu s Jeličićem bio u pravu. Mi stranci radimo i plaćamo porez, želimo bolji tretman'

O Fabiju Cannavaru kao treneru Dinama na kraju će sve reći njegovi rezultati, no svi će nam u Maksimiru reći da je riječ o izuzetno vrijednom čovjeku koji je predan svom poslu i cijele dane provodi u klubu. Dosad je u javnost izlazio samo na službenim konferencijama za medije i na njima nije bježao od bilo kakvih pitanja.

No sad smo prvi put imali priliku s Cannavarom provesti više vremena, na neslužbenom druženju doista nije bilo nikakvih tabu tema, a na pitanja je uglavnom odgovarao otvoreno, pogotovu kad smo ugasili mikrofone i u opuštenijem ugođaju pretresali brojne priče, od nekadašnjeg nogometa, najboljih igrača, današnjih nogometnih aktualnosti...

Pa, kako vam ide u Dinamu?

– Dobro, prošlog smo tjedna imali vrlo intenzivne treninge, to nam je bilo važno jer otkako smo došli željeli smo podignuti fizičku spremu, to je bilo prvo što smo željeli postići. Ako želite kontrolirati igru, biti agresivniji, morate biti u dobroj fizičkoj kondiciji. I mislim da smo prošlog tjedna napravili jako dobar posao, ovaj tjedan je bio puno lakši. Uvijek sam u strahu prije reprezentativne stanke, pa i nakon nje, nikad ne znate što se događa tijekom ta dva tjedna. U utorak nam je bio prvi zajednički trening i odmah smo počeli razmišljati o utakmici u nedjelju. Mnogo razmišljam o tome jer je očito da različito igramo kod kuće i u gostima. Nemamo više pravo na grešku, moramo biti bolji kad igramo u gostima ako želimo obraniti naslov prvaka – kazao nam je Fabio Cannavaro.

Kad kažete da ste željeli podignuti fizičke kapacitete, znači li to da momčad nije bila pripremljena?

– Ne, neću reći da je bila loša, ali za ono što ja želim to nije bilo dovoljno. Želim da igramo više prema naprijed, da budemo agresivniji, a da bi se išlo prema naprijed pa se potom brzo vraćati natrag, moraš biti dobro pripremljen. Želim da više trčimo, zasad nismo tome ni blizu. No ne možemo ni igrače previše pritiskati, to bi moglo biti opasno za njih. Usred smo sezone, želimo dizati kapacitete, ali ne možemo uništiti igrače, pokušavamo naći balans. Ipak, mislim da smo sada u boljem fizičkom stanju, trebamo i pametno trčati, ali ne kao konji jer onda suparniku postaje lakše igrati protiv nas. Treba znati kada trčati. U zadnjih nekoliko utakmica vidio sam da postajemo drukčiji, već i protiv Hajduka krenuli smo jako dobro.

Jeste li općenito zadovoljni?

– Jesam. Naime, morate znati da sam ja treći trener u Dinamu u ovoj sezoni. Momčad je krenula u pripreme s jednim trenerom i jednim sustavom igre, pa je došao drugi s drugim načinom igre, a onda ja s nekim novim sustavom. To su sve drukčije filozofije i možda se u tom razdoblju dalo previše informacija igračima. Ali, to ne može biti isprika, ni promjene trenera, ni da se radi premalo ili previše, to su sve alibiji. Da bi nešto postigao, ne možeš samo uživati u životu, nego moraš vrijedno raditi, nitko ti ništa neće pokloniti.

Sad ste već neko vrijeme ovdje, kakvo je vaše mišljenje o našoj nogometnoj ligi?

– Problem je infrastruktura, nažalost to uvijek moramo spomenuti jer je katkad i sramotno. Hrvatski je nogomet važan u svijetu, svi znaju hrvatske igrače. No kad sam dolazio, znao sam sve, znao sam kakvi su tereni i suparnici. Želi li liga napredovati, kao i u Italiji, morate potrošiti novac i na stadione i na uvjete da bi ljudi s obiteljima uživali u nogometu. Ne trebaju to biti stadioni kao San Siro, ali oni moraju biti pristojni. Također je nezgodno u HNL-u što četiri puta igraš s istim suparnikom, ako nisi koncentriran, igrači mogu izgubiti koncentraciju, fokus na tu prvu sljedeću utakmicu. Svi su danas napredovali, nije to kao prije deset ili dvadeset godina, danas u HNL-u možeš izgubiti svagdje. Poznajem kvalitetu svoje momčadi, ali svi moramo znati da samo kvaliteta nije dovoljna. Bez obzira na to, ako ne trčiš, ako nemaš dobru organizaciju igre, ako ne znaš što ćeš kad imaš i što kad nemaš loptu, kvaliteta ne može biti dovoljna – kaže trener Dinama.

Što vas je u našem nogometu najviše iznenadilo?

– O negativnom neću govoriti. Mediji? Ma ne, pa ja sam došao iz Italije, a znate kako je tamo s medijima, bio sam u Kini gdje je po stotinu novinara bilo na konferenciji za medije, a ljudi moraju pisati, katkad dobro, a katkad loše. Ne pratim medije, znam da neki treneri vole znati sve što se okolo događa, ja želim ostati fokusiran na momčad, pa neću se s vama valjda svađati.

Možete probati...

– To ne bi bilo dobro za vas (smijeh). Evo, Gattuso voli znati sve i o onom slučaju s Jeličićem bio je u pravu. Nekad treneri ili bivši igrači kažu i ono što ne bi trebali. Da, mi smo stranci ovdje, ali što to znači? Plaćamo porez, radimo, želimo najbolje, možda trebamo bolji tretman. Ne treba u strancima tražiti nešto loše, mi pokušavamo raditi najbolje i treba govoriti samo o tome kako radimo. Dođite u devet ujutro u klub i bit ću tamo, kao i u devet sati navečer, to je moj odnos prema poslu. I nije u redu raditi pritisak na jednog igrača zato što je stranac, kao u slučajevima Kange, Mmaeea... Gattuso je u svemu tome drukčiji od mene, ali nekad jednostavno nekoga moraš zaustaviti. Možete mi reći da nisam dobar trener, ali ne dirajte me na osobnoj razini.

Kad smo kod sukoba, u Zagrebu ste, kad ste bili s Parmom, imali okršaj s Buffonom.

– Sjećam se toga, ali sve što se dogodi na terenu, na terenu i završava.

A i Buffon je veći od vas?

– Ne igra to ulogu kod mene. Ja sam tiha osoba, a na terenu se svašta dogodi. Samo to onda tamo treba i ostati. Dogode se razne stvari na treningu, ali kad završi trening, to više ne postoji. Posvađam li se s vama na terenu, a onda drugi dan ne razgovaramo, to nije dobro. Puno nas je, mi smo kao velika obitelj i bilo je svađa na travnjaku, ali nakon pet minuta to se zaboravlja. I tako mora biti – veli Cannavaro.

Kad ste dolazili u Dinamo, jeste li bili svjesni veličine kluba i pritiska koji ga prati?

– Znao sam sve i to je nešto što volim, to me motivira da radim još više. Dinamo se može usporediti s Juventusom u Italiji, s Manchester Unitedom u Engleskoj. Riječ je o prvom klubu u Hrvatskoj i znam da je pritisak velik i sveprisutan. Kad sam potpisao ugovor, znao sam da, ne budemo li pobjeđivali – idem doma. U nekim klubovima to možete preživjeti, ali ne u ovakvom klubu. Ovdje morate brzo sve pokazati, pobjeđivati, još uz to igrati lijepo, atraktivno. Kažu mi da je Dinamo bio u sličnoj poziciji prošle godine pa je osvojio naslov, zašto tako ne bi bilo i sad? Ne možemo tako razmišljati, ne možemo razmišljati ni toliko unaprijed, budemo li tako razmišljali, onda smo u problemu. Moramo misliti samo na prvu sljedeću utakmicu. I kad dobijemo dvije utakmice zaredom, možemo reći da ćemo osvojiti naslov, ali iznutra ne smijemo tako razmišljati, moramo biti fokusirani samo na sljedeću utakmicu. Imamo još deset utakmica, 30 bodova je u igri, ali mi moramo biti koncentrirani iz utakmice u utakmicu – objasnio je talijanski stručnjak.

Kako komentirate suđenje u Hrvatskoj?

– Znam da je bilo grešaka, svi ljudi griješe pa tako i suci. I ne treba secirati njihove greške na utakmici, ali ono što želim jest više aktivnih minuta igranja u utakmici, ne možete igrati s prekidima svake tri sekunde. I zapravo se igra 25 minuta, a da se igra 45 minuta po poluvremenu imali bismo više šansi za pobjedu jer smo bolji, to je jedino što sam tražio od sudaca. Neću se vraćati na utakmicu u Rijeci, na utakmicu s Osijekom, je li bio korner, jesu li bili opravdani kartoni, ali zar je normalno da se protiv Osijeka u kupu igralo po onakvim uvjetima? A ako kao trener izgubite tri utakmice, od Rijeke, Osijeka i Hajduka, onda idete kući. Pogotovu u ovom klubu je tako.

Osim što želite ići od utakmice do utakmice, što vam je još važno?

– Utakmicu možete dobiti ili izgubiti, na terenu se svašta može dogoditi, ali meni je čak najvažnije razdoblje između utakmica. Tu možete osjetiti slijedi li vas momčad, želi li trčati ili ne. Kad vidite statistiku nakon treninga i sretni ste, to je velika stvar, kad igrači od vas kao spužve upijaju ono što im govorite, to je važno za trenera. I tako je otkako sam došao ovamo, momčad me slijedi. Ni na jednom treninga igrači nisu išli slabije, nisu bili umorni. Kad sam došao, imali smo kratke pripreme u Turskoj, željeli smo poboljšati neke stvari. Tada smo bili fokusirani na momčadski rad, nismo radili individualno, to smo počeli tek prije mjesec dana.

Petar Sučić potpisao je za Inter, može li uspjeti u Serie A?

– Razgovarao sam prije dva dana s Marottom (direktor Intera, nap.a.) i jako je sretan što su ga kupili. Sučić ima potencijal, ima sve, ali kad igrač promijeni ligu i okolinu, kad dođe u jaču ligu, treba mu određeno vrijeme za prilagodbu. Međutim Pero može uspjeti.

A Igor Tudor kao trener Juventusa?

– Sretan sam zbog njega, on je sjajan dečko, igrao sam s njim u Juventusu, znam da voli mnogo raditi. Igrao je tamo i ovo mu je velika prilika i izazov, ali neće biti lako. Kad je u Inter došao Motta, bio je proglašen novim Guardiolom, a eto, morao je otići nakon šest mjeseci, sad je to kao katastrofa. No tako je svugdje, kao trener svugdje patiš, ali ako nešto napraviš, onda uživaš u tome zauvijek.

Što je s obranom Dinama koja je primila veliki broj pogodaka, pogotovu iz prekida? A trener je Fabio Cannavaro, stoper koji je osvojio Zlatnu loptu.

– To je nešto što pokušavamo poboljšati, dati igračima više samopouzdanja. I moramo raditi više kao momčad. A ja kao trener moram vidjeti neke stvari. Primjerice Baturina je loš na branjenju prekida, bolje je kad ostane 'vani', to sam mu i rekao. No mislim da i tu napredujemo. A to što sam bio Zlatna lopta, katkad i nije dovoljno. Neki golovi koje smo primili stvar su pada koncentracije, gubljenja pozicije. Sve mi pripremimo i onda odjednom Pierre-Gabriel stoji na potpuno krivom mjestu. Moramo davati jasnije informacije igračima tijekom tjedna i radimo na tome. Znam da javnost vidi jednog igrača koji je bio blizu primljenog gola i upire se prstom u njega. Ja pak to ne vidim tako, gledam gdje je greška počela. Primjerice, ne možemo mi primiti pogodak ako je Kanga u napadu izgubio loptu. Pa kako je momčad mogla onako odigrati protiv Milana, a nije mogla protiv Osijeka? Nije to stvar motivacije nego koncentracije. Kao bivši igrač mogu vam reći da je to normalno, ali za mene kao trenera nije. Ako igraš na Santiago Bernabeuu, pa onda u Istri nije isto, doista uvažavam Istru, a k tome još i igrate u tri poslijepodne, naravno da pada i motivacija, pa to ni ja kao igrač nisam volio. Pokušavamo sve to popraviti, za to treba vremena. A njega nemamo. No znam da imamo jako dobru momčad, bolju i od Rijeke i Hajduka.

Očekujete li da ćete i u sljedećoj sezoni voditi Dinamo?

– Da! Ovdje sam sretan, ali pitanje je hoće li mi dopustiti da ostanem (smijeh) – dobro je bio raspoložen Cannavaro dodajući da mu se jako sviđa u Zagrebu, živi u centru grada, vozi bicikl kad uhvati vremena.

Jeste li vidjeli slavlje s navijačima na Trgu prošle sezone?

– Nisam, zato što me zanima samo sljedeća utakmica. Dobili smo zadnje dvije utakmice, igrali smo dobro i sad se kaže da smo se vratili. E pa nismo, još smo u velikoj borbi i bodovnom zaostatku za Rijekom i Hajdukom.

Je li Bruno Petković spreman za potpuni povratak?

– Nije spreman. Kad sam došao, svi su govorili o Bruni. On jako voli Dinamo, želi dati sve, uvijek želi igrati, stalno govori da je spreman, a ja govorim da nije. Znam da nam je jako važan, ali on četiri mjeseca nije trenirao, sad je počeo. Dajemo mu minute, ne znam hoće li moći igrati 90 minuta do kraja ove sezone, moj je cilj da može igrati 45 minuta.

Kanga i Petković nisu realizirali jedanaesterce, tko je sljedeći?

– Baturina!

A on je sad promašio u reprezentaciji.

– Nema veze, on će pucati sljedeći.

Tko je najbolji igrač Dinama?

– Neću vam to reći, iako ga imam u svojoj glavi, imamo puno važnih igrača, ali znam tko je ključan.

Dakle Mišić?

– Neću vam reći (smijeh). Imamo puno pravih igrača, recimo mislim da nam Pjaca može dati više i razgovarao sam s njim, on je naš najbrži igrač, ali to ne koristi. Doima se da Baturina ne trči puno, a zapravo puno trči. Franjić može igrati na bilo kojoj poziciji, Pierre-Gabrile nam je važan, Stojković isto tako. Možemo mi govoriti o pojedincima, ali ako napredujemo individualno, moramo napredovati i kao momčad. I nijedan igrač sam, ni Baturina, Stojković, Sučić, Pjaca ili Bruno, ne može donijeti pobjedu ako nema podršku momčadi. Dodat ću nešto o Mmaeeu, vrti se slika na kojoj na klupi jede kikiriki, morate znati da on nije bio u zapisniku zbog kartona, a ja ne volim gužvu u svlačionici na poluvremenu i ostao je vani, jeo je jer to je bilo doba Ramazana, a on je musliman i jede kad smije. Ako želite vidjeti loše stvari, uvijek ćete ih naći. Ima mnogo priča o njemu, najlakše ga je ostaviti na klupi, ali kao trener moram ga dizati, kao i ostale igrače. On ima potencijala i radi jako dobro, a mi mu moramo pomoći. On je primjerice, igrao odlično protiv Arsenala, spasio je tri situacije. Sa svima ću uvijek raditi isto, a onda ćemo na kraju sezone vidjeti tko ide dalje – kaže Cannavaro.

Možda je kod Mmaeea problem njegov govor tijela, izgleda kao da mu nije uopće stalo?

– Što onda mislite o govoru tijela Brune Petkovića? Ispada da Bruno može sve. Istina, Bruno je dosad puno dao Dinamu, ali imamo puno igrača koji nemaju dobar govor tijela. Zar ga ima Pierre-Gabriel, a igra odlično?

Jeste li naučili pokoju hrvatsku riječ?

– Jesam, imam i jednu najdražu koju me naučio Mario Stanić, ali vam je neću reći – zaključio je jako dobro raspoloženi i otvoreni Fabio Cannavaro.