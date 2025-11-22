Navijači Hajduka oštro udarili po Garciji nakon sramotnog poraza: 'Rijeka je za Hajduk televizor u boji'

Nogometaši Hajduka doživjeli su težak poraz u 14. kolu HNL-a. Rijeka je u Jadranskom derbiju na svom terenu slavila s čak 5:0, a junak utakmice bio je Toni Fruk koji je hattrickom u prve 32 minute susreta praktički riješio utakmicu. U nastavku su pobjedu Rijeke. a debakl Hajduka, potvrdili Samuele Vignato u 51. minuti i Luka Menalo u 86. minuti.
Navijači Hajduka očekivano teško su doživjeli ovaj poraz, a komentari na društvenim mrežama pršte kritikama prema treneru i igračima. Mnogi su zazivali Marka Livaju koji se oporavio od ozljede i našao se u rosteru Bijelih po prvi puta nakon mjesec i pol dana. Donosimo neke od komentara navijača Hajduka.
"To nije poraz, to je sramota", "Rijeka je za Hajduk televizor u boji", "Ugasio na 2:0, ne treba mi to u životu", "Bolje jednom izgubiti 5:0 nego pet puta po 1:0", "Porazi su sastavni dio sporta,ali ovo je nedopustivo. Od pripreme utakmice do govora tijela igraca. Pa oni su i drugi dio izašli bez želje da ista promjene.Hajduk ima većinu prosječnih igrača koji će odigrat poneku dobru utakmicu, ali ih vecćnom nema nigdje", "Ovu ljagu ni titula ne može isprati" - samo su neki od komentara.
Hajduk je unatoč porazu ostao na prvom mjestu prvenstvene ljestvice, ali sada mu se prednost pred drugoplasiranim Dinamom smanjila na samo jedan bod.
Sa sportskog stajališta predivno je kako navijači Hajduka neizrecivo vole svoj klub. Ali ta ljubav često im zna otklizati u krajnju subjektivnost. I radikalizam.. Ili pretjerano hvale svoj klub(nakon par pobjeda) ili pak pretjerano kritiziraju (nakon poraza).