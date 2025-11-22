Navijači Hajduka oštro udarili po Garciji nakon sramotnog poraza: 'Rijeka je za Hajduk televizor u boji'

Nogometaši Hajduka doživjeli su težak poraz u 14. kolu HNL-a. Rijeka je u Jadranskom derbiju na svom terenu slavila s čak 5:0, a junak utakmice bio je Toni Fruk koji je hattrickom u prve 32 minute susreta praktički riješio utakmicu. U nastavku su pobjedu Rijeke. a debakl Hajduka, potvrdili Samuele Vignato u 51. minuti i Luka Menalo u 86. minuti.

Navijači Hajduka očekivano teško su doživjeli ovaj poraz, a komentari na društvenim mrežama pršte kritikama prema treneru i igračima. Mnogi su zazivali Marka Livaju koji se oporavio od ozljede i našao se u rosteru Bijelih po prvi puta nakon mjesec i pol dana. Donosimo neke od komentara navijača Hajduka.

"To nije poraz, to je sramota", "Rijeka je za Hajduk televizor u boji", "Ugasio na 2:0, ne treba mi to u životu", "Bolje jednom izgubiti 5:0 nego pet puta po 1:0", "Porazi su sastavni dio sporta,ali ovo je nedopustivo. Od pripreme utakmice do govora tijela igraca. Pa oni su i drugi dio izašli bez želje da ista promjene.Hajduk ima većinu prosječnih igrača koji će odigrat poneku dobru utakmicu, ali ih vecćnom nema nigdje", "Ovu ljagu ni titula ne može isprati" - samo su neki od komentara.

Hajduk je unatoč porazu ostao na prvom mjestu prvenstvene ljestvice, ali sada mu se prednost pred drugoplasiranim Dinamom smanjila na samo jedan bod.