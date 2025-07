Garcia se oglasio nakon poraza Hajduka: 'Za sve treba vrijeme, zadovoljan sam'

Nogometaši Hajduka završili su s pripremama za novu sezonu porazom u generalnoj probi u Austriji. U Linzu je bolji bio domaći LASK rezultatom 2:1, čime su Splićani okončali seriju testnih utakmica uoči prvog velikog ispita – dvoboja protiv azerbajdžanske Zire u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. Iako poraz u posljednjoj provjeri nikada nije ugodan, pogotovo kada dođe golom u sudačkoj nadoknadi, trener Gonzalo Garcia ponudio je potpuno drugačiju perspektivu. Hajduk je poveo već u 3. minuti sjajnim golom Marka Livaje, no austrijska momčad uspjela je preokrenuti rezultat. Junak domaćih bio je Moses Adeniran, koji je mrežu zatresao prvo u 8. minuti za izjednačenje, a zatim i u 92. minuti za pobjedu svoje momčadi. Unatoč primljenom golu u samoj završnici, dojam koji je momčad ostavila na trenera bio je izrazito pozitivan.

Ono što je posebno iznenadilo jest Garcijina ocjena utakmice, koja je odudarala od pukog gledanja na semafor. "Mislim da je ovo najkompletnija utakmica koju smo odigrali do sada u predsezoni. Igrali smo protiv vrlo dobre momčadi koja ima kontinuitet u radu i jasnu ideju na terenu", započeo je urugvajski stručnjak. Priznao je da je njegova momčad imala problema na početku, posebice u segmentu presinga, no istaknuo je ono što smatra ključnim. "Svidjelo mi se kako smo se nakon početnih teškoća konsolidirali, rasli kao momčad i preuzimali kontrolu nad utakmicom. Uspjeli smo se vratiti u igru, a to je najbitnije. Primili smo gol u trenutku kada smo bili najbolji na terenu, ali momci se nisu predali. Bila je to vrlo lijepa utakmica za gledanje", poručio je Garcia, jasno dajući do znanja da je proces izgradnje igre važniji od trenutnog rezultata u prijateljskom susretu.

Posebno zadovoljstvo trener je iskazao zbog načina na koji je Hajduk postigao svoj pogodak. Akcija koja je prethodila golu Livaje nije bila plod slučajnosti, već upravo onoga na čemu se inzistira na treninzima. "Naravno, želimo biti momčad koja ima plan i ideju. Bilo je dobrih situacija i u prvom i u drugom dijelu, dolazili smo do prilika kroz brze tranzicije, ali i kroz dobra dodavanja. Radimo upravo na tome, ali za sve treba vremena, ne dolazi automatski. Zahtijeva puno rada, fokusa i energije", objasnio je Garcia. Njegova filozofija sažeta je u rečenici koja je odjeknula među navijačima: "Gol u zadnjoj minuti uvijek ostavlja loš osjećaj, ali ako već moramo izgubiti, neka to bude na ovakav način. Odigrali smo solidnu utakmicu."

Gledajući širu sliku cjelokupnih priprema, Garcia je potvrdio zadovoljstvo viđenim, a kao glavni razlog naveo je pristup igrača. "Da, zadovoljan sam, pogotovo kada vidim današnju utakmicu. Momci su otvoreni za rad i poboljšanja. Naravno, svjesni smo da se moramo popraviti u puno stvari i da još nismo tamo gdje želimo biti, ali ne mogu se buniti na trud i zalaganje. Svi daju svoj maksimum", kazao je trener, čime je potvrdio da je kemija unutar svlačionice na zavidnoj razini i da igrači prihvaćaju njegove ideje, što je temelj za bilo kakav budući napredak.

Na ključno pitanje koje zanima sve navijače – je li Hajduk spreman za prvu službenu utakmicu sezone za samo pet dana – Garcia je ponudio realan i pragmatičan odgovor. "Spremni smo onoliko koliko možemo biti u ovom trenutku. Nismo još u našem najboljem izdanju, mislim da će ono doći s vremenom. Možda ćemo u nekim trenucima padati, ali brzo ćemo se dizati", rekao je trener. Priznao je da predsezona nije bila laka, ali da mu je upravo utakmica protiv LASK-a dala veliko samopouzdanje. "Nakon ove utakmice, siguran sam da ćemo se boriti i uvijek biti konkurentni. To je najvažnije", poručio je, odaslavši poruku optimizma uoči europskih izazova.

Za kraj, trener se osvrnuo na nevjerojatnu podršku navijača. Gotovo tri tisuće navijača Hajduka stiglo je u Linz kako bi podržalo momčad, što je postala, kako kaže Garcia, "rutina" nakon što je i u Posušju stadion bio ispunjen navijačima bijelih. "Nisam ovo očekivao ovdje, bilo je sjajno", priznao je. Upravo zbog te strasti i odanosti, osjeća dodatnu odgovornost te je zamolio za strpljenje. "Moramo biti oprezni i svjesni da moramo mijenjati mentalitet, glavnu ideju koja je u klubu bila prisutna godinama. Morat ćemo poduzeti i teške odluke, a za to će nam trebati vremena. Rezultat nikada ne možete garantirati, ali pokušat ćemo da ljudi na terenu vide našu energiju i strast. Uvijek će najbolji biti na terenu", zaključio je Gonzalo Garcia.