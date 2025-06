Francuska srušila Njemačku u borbi za broncu. 'Elf' ponovo ostao praznih ruku

Nogometaši Francuske osvojili su treće mjesto u ovosezonskoj Ligi nacija nakon što su u Stuttgartu s 2-0 (1-0) pobijedili Njemačku, domaćina završnice ovog natjecanja. Francuska je povela u 45. minuti golom Kyliana Mbappea, dok je u 84. minuti Michael Olise postigao pogodak za 2-0. Na minhenskoj Allianz Areni u 21 sat počinje finalna utakmica Lige nacija između Španjolske i Portugala.

Na samom startu utakmice Njemačka je doslovno nasrnula na suparnika i domaćin je u prvih šest minuta imao tri odlične prilike. Prvo je francuski vratar Maignan obranio udarac Woltemadea, pa je Digne s vratarske linije spašavao nakon udarca Fuellkruga, dok je potom Adeyemi gađao ravno u Maignana. Francuska je prvu šansu imala u 21. minuti kada je udarac Cherkija zaustavio njemački vratar Ter Stegen. Bio je to samo francuski bljesak u prvom poluvremenu u kojem su dominirali njemački nogometaši. No, domaćin je nizao, ali i propuštao prilike.

U 24. minuti iz voleja je pokušao Adeyemi bez konačne završnice, a sedam minuta kasnije opet je u središtu pozornosti bio igrač Borussije (D) Adeyemi koji je bio u kontaktu s Maignanom, a sudac Kružliak je pokazao na jedanaesterac. Ipak, dodatno provjera je pokazala da pravog kontakta nije bilo i Nijemci su ostali bez udarca s bijele točke. Novu lijepu akciju Nijemci su kreirali u 37. minuti. Sve je zaključeno udarcem Fuellkruga koji je pogodio vratnicu. Dakako, svi ti promašaji Njemačke na kraju su kažnjeni, a Francuska je povela u 45. minuti. Ubačaj je lijepo smirio Mbappe, zaljuljao je svog čuvara i kroz nekoliko suparničkih igrača i Ter Stegena pronašao put do mreže za 1-0 Francuske.

Drugo poluvrijeme počelo je prilikom Mbappea koji je pogodio vanjski dio mreže, a Njemačka je uspjela izjednačiti u 53. minuti pogotkom Undava. Međutim, uslijedila je provjera pogotka jer se pregledavao potencijalni prekršaj Fuellkruga na Rabiotu. Dugo se slovački sudac premišljao i na kraju poništio pogodak zbog prekršaja na opću žalost domaćih igrača i navijača. Francuska je u nastavku susreta bila kudikamo bolja nego li u prvih 45 minuta i mogla je u periodu od 60. do 80. minute riješiti utakmicu. U tom razdoblju prvo je Thuram pogodio vratnicu, potom je u 70. ponovno zaprijetio igrač Intera Thuram, ali se u svemu ispriječio Ter Stegen.

Potom je u 74. minuti pucao Doue, ali opet je dobro reagirao njemački vratar. Baš kao i u 80. minuti kada je efektno iz voleja odlično opalio Mbappe s vrha šesnaesterca. Mogao je u 82. minuti Mbappe zabiti svoj drugi pogodak, došao je na deset metara i malo iskosa je pucao, no Ter Stegen je i taj put predstavljao nesavladivi posljednji zid za Francuze. Do ključnog pogotka na putu prema trećem mjestu Francuska je došla u 84. minuti. Nakon grube pogreške domaće obrane Mbappe je krenuo sam prema njemačkom vrataru. Akciju je pratio Olise kojeg je Mbappe uposlio, a ovome je bilo jednostavno pogoditi prazna vrata za 2-0. Do kraja dvoboja Njemačka je pokušala smanjiti i učiniti samu završnicu neizvjesnom, ali ostali su daleko od toga.