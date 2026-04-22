FOTO Smaknuća, sumnjive tragedije i kletve... Hrvatski otok skriva mračne tajne, ovdje nitko ne smije prespavati

Hrvatska je prepuna skrivenih dragulja, ali malo koji od njih očarava kao otok Lokrum.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Udaljen svega 600 metara od Dubrovnika, ovaj mistični, šumoviti otok pruža savršeni bijeg od gužvi stare gradske jezgre. Od Gradske luke Dubrovnik lako je dostupan kratkom vožnjom trajektom od 20 minuta, a uz bogatu vegetaciju, dom je i brojnim paunovima i zečevima koji su simbol otoka.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Lokrum je poznat i po svojoj zanimljivoj povijesti i legendama.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Prema jednoj od njih, engleski kralj Rikard Lavljeg Srca spasio se brodoloma na povratku iz križarskih ratova 1192. godine upravo na obalama Lokruma. U znak zahvalnosti, obećao je izgraditi crkvu na otoku, ali na molbu građana Dubrovnika, crkva je ipak sagrađena u gradu.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Također, zanimljiva je priča o Benediktincima.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Na otoku su oni osnovali opatiju i samostan, no francuska vojska ih je protjerala 1808. godine. Prije nego što su napustili otok, prema predaji, Benediktinci su ga prokleli zbog prisilnog odlaska – čime je otok zauvijek ostao bez vlasnika.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Zacijelo bi legenda, uz koju se vezuju neke smrti i nezgode među domaćim predlagateljima prodaje i vlasnicima, izblijedjela u svojoj prijepornosti da nije bilo tragedija koje su pogađale obitelj austrijskoga cara i hrvatskoga kralja Franje Josipa I., kojoj su neki članovi bili i vlasnici Lokruma.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Smaknuće careva brata, nadvojvode Maksimilijana u Meksiku, ubojstvo njegove žene Elizabete na Ženevskom jezeru i samoubojstvo njegova sina i prijestolonasljednika Rudolfa u Mayerlingu svojim su krvavim kolopletom legendu učvrstili u pamćenju, prevukavši otokom mračnu sjenu.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Zbog tih događanja danas se otok Lokrum smatra jednim od ukletih mjesta u Hrvatskoj. 
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Dubrovčani nerijetko savjetuju da se s ovog otoka ne uzima doslovno ništa, čak ni otpali list ili pero pauna. Vjeruju da će sve što se uzme s otoka novom vlasniku donijeti nesreću. 
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Tijekom sezone brodići voze posjetitelje na Lokrum, ali ondje nitko osim čuvara ne provodi noć.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Neki su pokušali prespavati na otoku, no prema pisanju medija, noćni krikovi paunova su ih preplašili. 
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/