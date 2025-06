Evo gdje možete pogledati finale Lige nacija, prijenos je besplatan za sve u Hrvatskoj

Danas (20.45 sati, Nova TV) Španjolska i Portugal igrat će u finalu četvrtog izdanja Lige nacija. Natjecanje koje je zadnjih godina izazivalo poprilične polemike, prije koji dan je privuklo pažnju nogometnog svijeta. Ponajprije zbog utakmice polufinala u kojoj je Španjolska u nevjerojatnoj utakmici svladala Francusku 5:4. Godinama nismo vidjeli takav reprezentativni sraz na europskoj razini. Današnji finalisti tražit će svoj drugi naslov u ovom natjecanju. Podsjetimo, Španjolska je osvojila posljednje finale 2023. godine, pobijedivši Hrvatsku na jedanaesterce, a Portugal je bio pobjednik prvog finala 2019. godine, pobijedivši Nizozemsku 1:0 u Portu. Španjolska je trenutačno vjerojatno najraznovrsnija nogometna momčad na planeti i u ovaj finale po mnogima ulazi kao favorit. U finalu se ne susreću samo pirenejski rivali, već i dva posebna nogometna talenta - Cristiano Ronaldo i Lamine Yamal. Portugalac je osvojio sve moguće nogometne počasti i lovorike u karijeri, a sjajni krilni napadač furije svoj vrhunac u karijeri tek treba ostvariti.

- Igrati protiv Cristiana? On je nogometna legenda. Obavit ću svoj posao, a to je pobijediti u utakmici. I to je to - kaže mlada Barcelonina zvijezda.

Yamal će sljedeći mjesec napuniti 18 godina i već je uzburkao maštu zvjezdanim nastupima za katalonski klub u posljednje dvije godine, pomažući im da ove sezone osvoje domaći trostruki naslov. Napadač rođen u Barceloni također je zablistao za Španjolsku u prošlogodišnjem uspjehu na Euru 2024., postigavši ​​gol u polufinalu protiv Francuske - samo nekoliko dana prije 17. rođendana. Izlazak na teren i borba za središte pozornosti s Ronaldom, kojega se smatraju jednim od najvećih nogometaša svih vremena, nudi jedinstvenu i potencijalno posljednju priliku za Yamala da se dokaže protiv igrača koji, s 40 godina, završava karijeru. Utakmica za treće mjesto između Njemačke i Francuske na rasporedu je danas od 15 sati (Nova TV).