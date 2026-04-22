Dan istine u kupu – favoriti pod pritiskom, autsajderi vrebaju senzaciju

U ženskoj konkurenciji Podravka Vegeta već je izborila plasman među četiri pobjedom nad Sesvetama, a za očekivati je da će to poći za rukom i Lokomotivi, koja danas igra protiv Rudara iz Labina. Dalmatinka je favorit u gostima kod labinskog Rudara, kao i Bjelovar koji gostuje u Virovitici.

Rukometaši Zagreba na domaćem parketu dočekuju Zamet. Riječani su triput igrali u finalu kupa, posljednji put 2012. godine. Dvaput su u finalu gubili od Zagreba, te jednom od Metkovića.

— Nalazimo se u tjednu s tri utakmice, to je ritam koji nama odgovara budući da tako igramo veći dio sezone u sklopu domaćeg prvenstva i Lige prvaka. Kup je nepredvidivo natjecanje, ali mi ne bježimo od uloge apsolutnih favorita. Poštujemo momčad Zameta i za njih ćemo se pripremiti jednako kao i za svakog drugog suparnika. Zamet je dobra momčad koju vodi naš bivši trener Slaven Radić, a njega krasi ozbiljan i analitičan pristup rukometu. On nas dobro poznaje i sigurno je željan dokazivanja. Bit će mi drago sportski se boriti sa Slavenom, koji iznimno cijenim. Što se njihove momčadi tiče, mogu reći da je to školovan sastav s nekoliko iskusnih igrača, ali i nekoliko juniorskih reprezentativaca. Uostalom, riječki rukomet uvijek je bio dobar pa to i ne treba čuditi. Ostaje nam još vidjeti tko će kod nas zaigrati. Sigurno je da ćemo težiti tome da se minute ravnomjerno rasporede. Ideja je više opteretiti one igrače koji su manje igrali u Trogiru i koji će možda manje igrati u subotu u Sesvetama. Tko god bude igrao, zahtijevat ću da da svoj maksimum — rekao je Boris Dvoršek, trener Zagreba.

Sandro Meštrić, vratar Zagreba, dodao je:

— Ozbiljno shvaćamo Zamet, iako jesmo favoriti. Kup se igra na jednu utakmicu i jedini je cilj pobijediti i izboriti nastup na završnici u Poreču. Zamet je mlada momčad s novim trenerom koja se trenutačno nalazi u Ligi za ostanak, ali u Zagreb će sigurno doći silno motivirana. Idemo sa stopostotnim angažmanom pobijediti, plasirati se na Final Four Kupa Hrvatske i osvojiti taj naslov.

Našičani gostuju u Poreču, Kaštela dočekuju Spačvu, a iznimno zanimljivo bit će u Sesvetama gdje istoimeni domaćin dočekuje Goricu.

— Ispada da nam Gorica kroji sudbinu ove sezone. Na putu nam je za plasman u polufinale kupa, ali i kod njih gostujemo u posljednjem kolu i, kako stvari trenutačno stoje, to je utakmica koja nas prvi put u povijesti može odvesti u finale doigravanja za prvaka Hrvatske. Situacija što se tiče igrača nije bajna. Zbog ozljeda do kraja sezone nemamo Zlatka Raužana, reprezentativca koji je izuzetno važan u napadu, ali i u sredini obrane. Još su ozlijeđeni Svržnjak, Topić i Tomić. Nisam siguran hoće li netko od njih trojice danas istrčati. Moramo stisnuti zube i dati sve od sebe da danas pobijedimo — rekao je Igor Vori, trener Sesveta.

Aleksandar Cenić, desni vanjski Nexea, rekao je uoči susreta u Poreču:

— Otkako je došao novi trener, svakom susretu pristupamo jednako ozbiljno s ciljem da napredujemo iz utakmice u utakmicu, što se na kraju vidi i na rezultatu. Nakon pobjede nad Sesvetama sada se okrećemo obvezama u kupu i susretu protiv Dugog Sela. Imamo dosta problema s ozljedama, stoga su rotacije nužne kako bismo sačuvali svježinu za sve izazove koji su pred nama.