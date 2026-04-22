Talijani imaju zanimljiv plan: Modrić i Kovačić sljedeće sezone zajedno u Milanu?

Kako se bliži kraj sezone, klubovi se polako počinju pripremati i za iduću. Talijanski Milan jedan je od klubova kojima je potrebna rekonstrukcije želi li se vratiti u vrh talijanskog i europskog nogometa, gdje je godinama pripadao. Ugledni talijanski list Gazzetta dello Sport tako je sastavio popis igrača koje bi Rossoneri trebali potpisati ovog ljeta.

Zaključili su kako Milanu trebaju pojačanja na pozicijama centralnog napadača, krilnog napadača, centralnog veznog i stopera. Zanimljivo je koga su naveli kao opcije za kupnju u veznom redu. Smatraju kako bi idealno pojačanje bio 31-godišnji Leon Goretzka koji će ovo ljeto napustiti Bayern kao slobodan igrač, dok im je "rezervna opcija" - Mateo Kovačić.

31-godišnji hrvatski veznjak ove sezone je odigrao samo 46 minuta za Manchester City zbog operacije Ahilove tetive kojoj se podvrgnuo krajem prošle sezone. Na ljeto će ući u posljednju godinu ugovora tako da nije nemoguće da napusti klub. Transfermarkt ga procjenjuje na 12 milijuna eura, a Talijani kao najveći adut Milana spominju Kovačićevo prijateljstvo s Lukom Modrićem.

Još nije jasno hoće li Luka ostati u Milanu i sljedeće sezone budući da još nije produžio ugovor, ali trenutno u klubu maštaju o veznom redu sačinjenom od Kovačića, Modrića i Adriena Rabiota.