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NBA NOGOMET

Amerikanizacija nogometa ide do kraja: FIFA će svjetskim prvacima podijeliti šampionske prstene

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Autor
Robert Junaci
18.07.2026.
u 07:00

Bijela kuća objavila je da će na finalu biti i predsjednik SAD-a Donald Trump

Puno je kontroverzi u vezi sa Svjetskim prvenstvom, među ostalim, spočitava se amerikanizacija nogometa. Da tomu nema kraja ni u finalu, svjedoči podatak da će svjetski prvaci dobiti prsten, kao što prsten dobivaju osvajači NBA lige i u drugim sportovima u SAD-u.

– Svaki prsten bit će dio strogo ograničenog izdanja od samo 2026 pojedinačno numeriranih komada, što je izravna počast samom turniru. Od toga će 30 biti uručeno pobjedničkoj momčadi, dok će 1996 biti dostupno navijačima diljem svijeta kao službeni licencirani proizvod, omogućujući navijačima da posjeduju jedinstveni dio povijesti Svjetskog prvenstva – objavila je Fifa.

Na jednoj strani prikazan je trofej Svjetskog prvenstva, dok će Fifa prilagoditi drugu stranu kako bi odražavala identitet pobjedničke momčadi. Svaki prsten bit će pojedinačno numeriran, prilagođen i isporučen s vlastitim certifikatom autentičnosti.

Odmah nakon finala, kapetan i trener pobjedničke momčadi dobit će preliminarnu verziju prstena.

Bijela kuća objavila je da će na finalu biti i predsjednik SAD-a Donald Trump:

– Veselimo se finalnoj utakmici u nedjelju i znam da se predsjednik veseli dolasku. Njegova prisutnost će zaokružiti ono što je bilo najgledanije, najsigurnije i najuspješnije Svjetsko prvenstvo.

Predsjednik Fife Gianni Infantino prije nekoliko dana je izjavio kako je gotovo svaki dan u kontaktu s Donaldom Trumpom, a plan je da zajedno uruče trofej pobjedniku finala.

– To je oduvijek bio plan i tako se oduvijek radilo, predsjednik zemlje domaćina finala uruči trofej s predsjednikom Fife. Nadam se da ćemo zajedno to učiniti – poručio je Gianni Infantino.

Još nije poznato ima li američki predsjednik nekog svog favorita između Španjolske i Argentine u finalu Svjetskog prvenstva, ali ne sumnjamo da će se o tome oglasiti kad nađe vremena između planiranja daljnjih akcija u sukobu s Iranom. (rj)
Ključne riječi
SP 2026.

Komentara 1

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DX
Dx
07:29 18.07.2026.

Jedan pobjednički pehar i prsten treba obavezno pokloniti gazdi.

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