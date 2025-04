FOTO Rooney snimljen kako mokri na ulici. Slavni nogometaš bi mogao dobiti veliku kaznu

Legenda Manchester Uniteda i engleske reprezentacije Wayne Rooney snimljen je kako urinira na javnom mjestu tijekom noćnog izlaska u Londonu. Bio je naslonjen na zid dok je obavljao nuždu. Izašao je u društvu prijatelja s kojima je obišao više lokala u engleskoj prijestolnici.

Tamošnja policija je potvrdila za MailOnline da nisu zaprimili nikakve pritužbe na ponašanje nogometaša. Fotografije ga prikazuju kako nasmiješen hoda u crnom odijelu. Drugoj je pak okružen prijateljima koji ga tapšaju po ramenu, a na trećoj telefonira.

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da je uhvaćen u istoj radnji. Godine 2013. fotografiran je kako navodno obavlja nuždu uz kantu za smeće u ulici Dalton u Manchesteru.

