FOTO Pogledajte kako izgleda Ronaldov dom u Rijadu: Zakupio je 17 soba za nevjerojatnu svotu

Nakon što je Cristiano Ronaldo i službeno potpisao za saudijskog prvoligaša Al Nassr, privremeno se preselio na Bliski istok i naravno poveo svoju obitelj, zaručnicu Georginu zajedno s djecom. Čak su mu inače stroge vlasti dopustile da živi zajedno s Georginom unatoč tome što nisu vjenčani, no kada imate ugovor od 200 milijuna eura godišnje te ste hodajuća reklama, ništa nije problem...

Portugalska superzvijezda od nedavno živi u kraljevskom apartmanu u hotelu Four Seasons u Rijadu, a novi nogometni kralj Saudijske Arabije zakupio je čak 17 apartmana u tzv. 'Kraljevskom tornju' hotela za koje će plaćati mjesečnu rentu od ogromnih 284 tisuće eura. Naravno, to je gigantska svota za naše pojmove, Cristianu je to vjerojatno obični 'džeparac'. Ronaldo i njegova partnerica živjet će u Kraljevskom apartmanu koji se proteže na dva kata što im je privremena kuća, prije nego se presele u svoju vilu koja će koštati 12 milijuna eura.

Ronaldo je u karijeri nastupao za velikane poput Manchester Uniteda, Reala i Juventusa, a sada je još jednom naplatio svoje nogometno umijeće te je ponovno najplaćeniji nogometaš današnjice i to u 38. godini života.