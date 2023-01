Al-Nassr dao otkaz svom prvom napadaču jer je stigao Cristiano Ronaldo

Saudijski prvak, Al Nassr koji je nedavno u svoje redove doveo Portugalca Cristiana Ronalda otpustio je, čini se, jednu drugu zvijezdu. Naime, u saudijskoj ligi pravilo je da klub smije imati ograničen broj stranaca u timu, stoga je dolaskom Ronalda netko morao otići. Agencija AFP poziva se na izvore bliske klubu i javlja kako je to kamerunska zvijezda Vincent Aboubakar.

Navodno čelništvo kluba ne želi zadržavati Kamerunca jer je sada Ronaldo prvi napadač kluba i očekivano dobit će sve minute i sav fokus bit će na njemu. Do sada je Aboubakar imao jednu od najvećih plaća u klubu.

Kamerunski napadač u godinu i pol u klubu zaradio je devet milijuna eura. Dobru igru pokazao je i na Svjetskom prvenstvu u Kataru u prosincu kada je zabio dva pogotka, stoga se očekuje da neće dugo čekati novi posao.

Foto: JB Autissier ABOUBAKAR Vincent (CMR) - Match "Brésil - Cameroun" (0-1) lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le 2 décembre 2022. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage Match "Brazil - Cameroon" (0-1) at the 2022 World Cup in Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022). December 2nd, 2022. Photo: JB Autissier / Panoramic / Bestimage/BESTIMAGE

Za 30-godišnjeg igrača su zainteresirani Manchester United, Fenerbahče i Rayo Vallecano, no ni jedan klub za sada nije to službeno potvrdio ili napravio korak prema kupovini.

Inače, Ronaldo koji je nedavno stigao u Saudijsku Arabiju još nije debitirao u momčadi Al-Nassra jer odrađuje kaznu iz travnja kada je još u dresu Manchester Uniteda razbio mobitel dječaku na tribini. Kažnjen je s dvije utakmice neigranja tako da bi debitirati trebao sljedeće subote.