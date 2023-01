Kazne konačno gotove? Evo kad bi Ronaldo trebao odigrati prvu utakmicu u Saudijskoj Arabiji

Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo trebao bi debitirati za svoj novi klub, Al Nassr iz Saudijske Arabije, 22. siječnja, izjavio je za francusku novinsku agenciju AFP izvor blizak tom klubu. Zbog dolaska Portugalca Al Nassr je odlučio raskinuti ugovor s 30-godišnjim kamerunskim napadačem Vincentom Aboubakarom jer je zbog dolaska Cristiana Ronalda probijena granica internacionalaca u jednom klubu kojeg dozvoljava tamošnji nogometni savez.

Foto: Balkis Press/ABACA/ABACA Portuguese football star Cristiano Ronaldo presented at Marsool Park stadium with his new jersey from AlNassr Football Club in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, on January 3, 2023. Photo by Balkis Press/ABACAPRESS.COM Photo: Balkis Press/ABACA/ABACA

Uz to, Cristiano Ronaldo mora odraditi suspenziju od dva susreta, koju je dobio još kao član Manchester Uniteda kada se neprofesionalno ponio prema jednom navijaču Evertona.

Kada ta kazna istekne Cristiano Ronaldo će biti spreman za igru te bi se stoga premijera trebala dogoditi 22. siječnja kada Al Nassr igra prvenstvenu utakmicu protiv Al Ittifaqa.

Al Nassr je trenutačno vodeći na ljestvici tamošnjeg prvenstva i ima četiri boda više od Al Shababa.