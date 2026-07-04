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Lionel Scaloni

Mi smo Argentina i teško je ako to ne razumijete, ova momčad nikad ne odustaje

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Argentina v Cape Verde
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
1/4
VL
Autor
Hina
04.07.2026.
u 07:00

"Danas je reprezentacija Zelenortskih Otoka dokazala da su sjajna momčad. Istina je da su svi završili jako umorni, jer su dali sve od sebe. Ovo je Argentina... Ako to ne razumijete, teško je. Mi Argentinci ćemo to razumjeti, jer ništa ne dolazi lako."

Izjave nakon utakmice šesnaestine finala Svjetskog nogometnog prvenstva odigrane u Miamiju, u kojoj je atualni svjetski prvak Argentina tek u produžetku svladala debitantsku reprezentaciju Zelenortskih Otoka s 3-2, nakon što je u osnovnom dijelu utakmice rezultat bio 1-1.

Lionel Scaloni, izbornik reprezentacije Argentine:

"Bila je to stvarno teška utakmica. Uvijek se morate usredotočiti na pozitivne stvari. Ova momčad nikad ne odustaje. I moram odati priznanje našim protivnicima. Danas je reprezentacija Zelenortskih Otoka dokazala da su sjajna momčad. Istina je da su svi završili jako umorni, jer su dali sve od sebe. Ovo je Argentina... Ako to ne razumijete, teško je. Mi Argentinci ćemo to razumjeti, jer ništa ne dolazi lako."

Pedro Leitao Brito, izbornik reprezentacije Zelenortskih Otoka:

"Ponosan sam na svoju momčad, na rad koji su igrači uložili. Moramo biti ponosni na ono što smo učinili za našu zemlju. Moći igrati onako kako smo igrali protiv svjetskih prvaka i dva puta izjednačiti rezultat, nešto je nevjerojatno. Pokazali smo svoj identitet. Više od svega, moramo biti ponosni na ono što smo postigli. Ovo Svjetsko prvenstvo je nagrada za sve naše napore. Šteta je što smo izgubili, ali bilo je nevjerojatno."
Ključne riječi
SP 2026. Zelenortski Otoci Argentina reprezentacija

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