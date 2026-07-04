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IZBORNIK PORTUGALA

Žao mi je što je Hrvatska ispala, ali sve odluke suca su bile ispravne

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Autor
Edi Džindo
04.07.2026.
u 07:30

U utakmici nije bilo nijedne pogrešne odluke kao ni ijedne sudačke procjene koja bi išla nama u korist, poručio je Roberto Martinez

Dok Hrvatska tuguje, Portugal slavi dramatičnu pobjedu u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Izbornik portugalske reprezentacije Roberto Martinez je u reakcijama nakon dvoboja pokazao oduševljenje ishodom.

– Prvo poluvrijeme je bilo fantastično. Intenzitet, dolazak u završnu trećinu terena... Uvijek postoji opasnost kada igrate protiv ekipe kao što je Hrvatska, koja sjajno kontrolira loptu. Primiti gol, a ipak čvrsto vjerovati u uspjeh i iskoristiti igrače s klupe, to je mentalitet koji donosi pobjede. Na svjetskim prvenstvima više ne postoje savršene utakmice. Potrebni su disciplina, talent, ali i igra srcem.

Potom je španjolski stručnjak komentirao izvedbe svojih napadača, Cristiana Ronalda i Goncala Ramosa, koji su postigli pogotke za Portugal u ovom dvoboju.

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SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
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– Ne postoji igrač na Svjetskom prvenstvu koji može izvesti penal onako kako je to učinio Cristiano, a nema ni drugog napadača s takvom snagom i sposobnošću da uđe u kazneni prostor kao što to čini Goncalo Ramos. Imali smo i druge igrače koji su mogli doprinijeti, to je ono što želimo – poručio je Martinez.

Referirao se i izbornik Portugala na kontroverznu završnicu dvoboja, u kojoj je pogodak poništen zbog zaleđa nakon što je utvrđeno da je bilo kontakta između kose Igora Matanovića i lopte.

– Imam nevjerojatno veliko poštovanje prema Hrvatskoj i divim se njezinu sportskom duhu. No lopte sada imaju ugrađen čip i potpuno je jasno zašto je VAR intervenirao. Sve odluke danas bile su ispravne, a penal za Portugal bio je čist. Šteta je što je jedna od ove dvije reprezentacije morala izgubiti, ali u ovoj utakmici nije bilo nijedne pogrešne odluke kao ni ijedne sudačke procjene koja bi išla nama u korist.

Dvoboj je prokomentirao i Goncalo Ramos, strijelac odlučujućeg pogotka za Portugal u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

– Volim ovakve trenutke, volim ovakve utakmice. Želim igrati svaku utakmicu ovakvog značaja i želim biti dio velikih trenutaka – poručio je Ramos. 

Hrvatska herojski pala protiv Portugala na SP-u, poništena su nam čak tri pogotka (1:2)
Ključne riječi
Portugal reprezentacija Roberto Martinez

Komentara 8

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LO
lojtra1
08:07 04.07.2026.

Da je tako sudio za nas i nama bi bile ispravne. Na kraju je problem u tomu da mi MORAMO vjerovati nekakvom "senzoru za igranje kosom" umjesto zdravim očima! Ja mu osobno ne vjerujem.

MK
mksdk
08:20 04.07.2026.

Nisu, dva regularna gola su nam poništena.

Avatar Idler
Idler
07:37 04.07.2026.

Novinarji ne bi meli o čem piskarat bez teorija urote ! Mene i dalj zanima kak su nam zabili drugi (pobjednički) kaj je dalko bitnejše ?!

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