Žao mi je što je Hrvatska ispala, ali sve odluke suca su bile ispravne

Dok Hrvatska tuguje, Portugal slavi dramatičnu pobjedu u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Izbornik portugalske reprezentacije Roberto Martinez je u reakcijama nakon dvoboja pokazao oduševljenje ishodom.

– Prvo poluvrijeme je bilo fantastično. Intenzitet, dolazak u završnu trećinu terena... Uvijek postoji opasnost kada igrate protiv ekipe kao što je Hrvatska, koja sjajno kontrolira loptu. Primiti gol, a ipak čvrsto vjerovati u uspjeh i iskoristiti igrače s klupe, to je mentalitet koji donosi pobjede. Na svjetskim prvenstvima više ne postoje savršene utakmice. Potrebni su disciplina, talent, ali i igra srcem.

Potom je španjolski stručnjak komentirao izvedbe svojih napadača, Cristiana Ronalda i Goncala Ramosa, koji su postigli pogotke za Portugal u ovom dvoboju.

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– Ne postoji igrač na Svjetskom prvenstvu koji može izvesti penal onako kako je to učinio Cristiano, a nema ni drugog napadača s takvom snagom i sposobnošću da uđe u kazneni prostor kao što to čini Goncalo Ramos. Imali smo i druge igrače koji su mogli doprinijeti, to je ono što želimo – poručio je Martinez.

Referirao se i izbornik Portugala na kontroverznu završnicu dvoboja, u kojoj je pogodak poništen zbog zaleđa nakon što je utvrđeno da je bilo kontakta između kose Igora Matanovića i lopte.

– Imam nevjerojatno veliko poštovanje prema Hrvatskoj i divim se njezinu sportskom duhu. No lopte sada imaju ugrađen čip i potpuno je jasno zašto je VAR intervenirao. Sve odluke danas bile su ispravne, a penal za Portugal bio je čist. Šteta je što je jedna od ove dvije reprezentacije morala izgubiti, ali u ovoj utakmici nije bilo nijedne pogrešne odluke kao ni ijedne sudačke procjene koja bi išla nama u korist.

Dvoboj je prokomentirao i Goncalo Ramos, strijelac odlučujućeg pogotka za Portugal u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

– Volim ovakve trenutke, volim ovakve utakmice. Želim igrati svaku utakmicu ovakvog značaja i želim biti dio velikih trenutaka – poručio je Ramos.