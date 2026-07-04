Ako ste propustili: Argentina tek nakon produžetaka izbacila Zelenortske Otoke, Kolumbija posljednja u osminu finala

Kasno sinoć i rano jutros po hrvatskom vremenu odigrane su posljednje dvije utakmice osmine finala Svjetskog nogometnog prvenstva. Dalje su prošle Argentina i Kolumbija.

Argentina je postala pretposljednja momčad koja se plasirala u osminu finala Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, ali su svjetski prvaci do toga došli neočekivano teško, svladavši u sjajnoj utakmici u Miamiju reprezentaciju Zelenortske Republike tek u produžetku s 3-2 (1-0, 1-1).

Argentinci su do vodećeg pogotka došli u 29. minuti, kad je Lisandro Martinez iz središnjeg kruga poslao idealno dugačko dodavanje u kazneni prostor, gdje je Lionel Messi sjajno utrčao, još bolje primio loptu u prvom dodiru, a nakon što je zakoračio u peterac poslao ju je pod prečku iznad glave nemoćnog vratara Vozinhe.

No, afrička reprezentacija je u 59. minuti došla do izjednačenja nakon što je Mendes provukao loptu do Deroya Duartea u kaznenom prostoru, a ovaj je pogodio mrežu kroz noge Lisandra Martineza i preko noge vratara Emiliana Martineza.

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Unatoč brojnim pokušajima, većinom Messija, iz igre i slobodnih udaraca, Vozinha je sačuvao svoju mrežu i utakmica je otišla u produžetak.

Već u drugoj minuti Argentina je opet povela, a strijelac je bio Lisandro Martinez nakon ubačaja iz kuta, zakucavši loptu u bliži gornji kut desnom nogom.

Ni to nije demoraliziralo debitantsku reprezentaciju koja je u 103. minuti došla do novog izjednačenja prekrasnim pogotkom Sidnyja Lopesa Cabrala, koji je s lijevog ruba kaznenog prostora, desnom nogom pogodio suprotne "rašlje" za erupciju oduševljenja među navijačima Zelenortske Republike.

Argentina je do pobjede došla autogolom Dineya Borgesa u 111. minuti, od kojeg se lopta odbila u mrežu nakon što je glavom pucao Cristian Romero poslije Messijevog ubačaja iz kuta.

U osmini finala suparnik argentinskim nogometašima bit će reprezentacija Egipta, a utakmica će biti odigrana u utorak, 7. srpnja (18.00 sati) u Atlanti.

Nogometaši Kolumbije pobijedili su reprezentaciju Gane s 1-0 (1-0) u utakmici odigranoj u Kansas Cityju i na taj način su postali zadnja momčad koja je izborila plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Nošena podrškom brojnih navijača kolumbijska reprezentacija se probila među 16 najboljih momčadi ovog turnira zaslugom Jhona Ariasa, koji je u 14. minuti završio lijepu akciju Kolumbijaca i postigao jedini pogodak na utakmici.

Kolumbija je bila nadmoćna tijekom cijelog dvoboja, u kojem su reprezentativci Gane ostali bez udarca unutar okvira.

Za plasman u četvrtfinale Kolumbija će se boriti protiv reprezentacije Švicarske, a taj je dvoboj na rasporedu u utorak, 7. srpnja u Vancouveru, s početkom u 22 sata.