Kolumbija minimalno slavila protiv Gane i prošla u osminu finala SP-a

Pobjedom Kolumbije 1:0 protiv Gane u Kansas Cityju zaključena je šesnaestina finala Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku te su poznati svi sudionici osmine finala.
Pred velikim brojem svojih navijača Kolumbijci su do prolaza stigli zahvaljujući pogotku Jhona Ariasa u 14. minuti, koji je precizno završio lijepo izrađenu akciju. Kolumbija je tijekom cijelog susreta dominirala, a Gana nije uspjela uputiti nijedan udarac u okvir vrata.
U borbi za četvrtfinale Kolumbija će u utorak, 7. srpnja, u Vancouveru od 22 sata igrati protiv Švicarske.
Osmina finala počinje već danas. Od 19 sati u Houstonu igraju Kanada i Maroko, dok će od 23 sata u Philadelphiji snage odmjeriti Paragvaj i Francuska.
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