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POBJEDA 1:0

Kolumbija minimalno slavila protiv Gane i prošla u osminu finala SP-a

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Colombia v Ghana
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
04.07.2026.
u 06:07

Pred velikim brojem svojih navijača Kolumbijci su do prolaza stigli zahvaljujući pogotku Jhona Ariasa u 14. minuti, koji je precizno završio lijepo izrađenu akciju. Kolumbija je tijekom cijelog susreta dominirala, a Gana nije uspjela uputiti nijedan udarac u okvir vrata.

Pobjedom Kolumbije 1:0 protiv Gane u Kansas Cityju zaključena je šesnaestina finala Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku te su poznati svi sudionici osmine finala.

Pred velikim brojem svojih navijača Kolumbijci su do prolaza stigli zahvaljujući pogotku Jhona Ariasa u 14. minuti, koji je precizno završio lijepo izrađenu akciju. Kolumbija je tijekom cijelog susreta dominirala, a Gana nije uspjela uputiti nijedan udarac u okvir vrata.

U borbi za četvrtfinale Kolumbija će u utorak, 7. srpnja, u Vancouveru od 22 sata igrati protiv Švicarske.

Osmina finala počinje već danas. Od 19 sati u Houstonu igraju Kanada i Maroko, dok će od 23 sata u Philadelphiji snage odmjeriti Paragvaj i Francuska.
Ključne riječi
Gana reprezentacija Kolumbija reprezentacija

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