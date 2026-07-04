Kolumbija minimalno slavila protiv Gane i prošla u osminu finala SP-a

Pobjedom Kolumbije 1:0 protiv Gane u Kansas Cityju zaključena je šesnaestina finala Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku te su poznati svi sudionici osmine finala.

Pred velikim brojem svojih navijača Kolumbijci su do prolaza stigli zahvaljujući pogotku Jhona Ariasa u 14. minuti, koji je precizno završio lijepo izrađenu akciju. Kolumbija je tijekom cijelog susreta dominirala, a Gana nije uspjela uputiti nijedan udarac u okvir vrata.

U borbi za četvrtfinale Kolumbija će u utorak, 7. srpnja, u Vancouveru od 22 sata igrati protiv Švicarske.

Osmina finala počinje već danas. Od 19 sati u Houstonu igraju Kanada i Maroko, dok će od 23 sata u Philadelphiji snage odmjeriti Paragvaj i Francuska.