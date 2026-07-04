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16 NAJBOLJIH

Poznati su parovi osmine finala SP-a, ovo je raspored sa satnicama utakmica

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Argentina v Cape Verde
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
1/6
VL
Autor
Hina
04.07.2026.
u 06:17

Ta faza natjecanja počinje danas, a otvaraju je Kanada i Maroko (19:00).

Na Svjetskom nogometnom prvenstvu ostalo je 16 najboljih momčadi i poznati su parovi osmine finala. Ta faza natjecanja počinje danas, a otvaraju je Kanada i Maroko (19:00).

OSMINA FINALA
Subota, 4. srpnja
Kanada - Maroko                   (19.00, Houston)
Paragvaj - Francuska              (23.00, Philadelphia)

Nedjelja, 5. srpnja
Brazil - Norveška                 (22.00, New York)

Ponedjeljak, 6. srpnja
Meksiko - Engleska                (2.00, Ciudad Mexico)
Portugal - Španjolska             (21.00, Dallas)

Utorak, 7. srpnja
SAD - Belgija                     (2.00, Seattle)
Argentina - Egipat                (18.00, Atlanta)
Švicarska - Kolumbija             (22.00, Vancouver)

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore

ČETVRTFINALE
Četvrtak, 9. srpnja
M97 Paragvaj ili Francuska - Kanada ili Maroko (22.00, Boston)

Petak, 10. srpnja
M98 Portugal ili Španjolska - SAD ili Belgija (21.00, Los Angeles)

Subota, 11. srpnja
M99 Brazil ili Norveška - Meksiko ili Engleska (23.00, Miami)

Nedjelja, 12. srpnja
M100 Argentina ili Egipat - Švicarska ili Kolumbija (3.00, Kansas City)

POLUFINALE
Utorak, 14. srpnja
M101 Pobjednik M97 - Pobjednik M98 (21.00, Dallas)

Srijeda, 15. srpnja
M102 Pobjednik M99 - Pobjednik M100 (21.00, Atlanta)

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
Subota, 18. srpnja
Poraženi M101 - Poraženi M102 (23.00, Miami)

FINALE
Nedjelja, 19. srpnja
Pobjednik M101 - Pobjednik M102 (21.00, New York)
Ključne riječi
osmina finala svjetsko prvenstvo SP 2026.

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