Poznati su parovi osmine finala SP-a, ovo je raspored sa satnicama utakmica

Na Svjetskom nogometnom prvenstvu ostalo je 16 najboljih momčadi i poznati su parovi osmine finala. Ta faza natjecanja počinje danas, a otvaraju je Kanada i Maroko (19:00).
OSMINA FINALA
Subota, 4. srpnja
Kanada - Maroko (19.00, Houston)
Paragvaj - Francuska (23.00, Philadelphia)
Nedjelja, 5. srpnja
Brazil - Norveška (22.00, New York)
Ponedjeljak, 6. srpnja
Meksiko - Engleska (2.00, Ciudad Mexico)
Portugal - Španjolska (21.00, Dallas)
Utorak, 7. srpnja
SAD - Belgija (2.00, Seattle)
Argentina - Egipat (18.00, Atlanta)
Švicarska - Kolumbija (22.00, Vancouver)
ČETVRTFINALE
Četvrtak, 9. srpnja
M97 Paragvaj ili Francuska - Kanada ili Maroko (22.00, Boston)
Petak, 10. srpnja
M98 Portugal ili Španjolska - SAD ili Belgija (21.00, Los Angeles)
Subota, 11. srpnja
M99 Brazil ili Norveška - Meksiko ili Engleska (23.00, Miami)
Nedjelja, 12. srpnja
M100 Argentina ili Egipat - Švicarska ili Kolumbija (3.00, Kansas City)
POLUFINALE
Utorak, 14. srpnja
M101 Pobjednik M97 - Pobjednik M98 (21.00, Dallas)
Srijeda, 15. srpnja
M102 Pobjednik M99 - Pobjednik M100 (21.00, Atlanta)
UTAKMICA ZA 3. MJESTO
Subota, 18. srpnja
Poraženi M101 - Poraženi M102 (23.00, Miami)
FINALE
Nedjelja, 19. srpnja
Pobjednik M101 - Pobjednik M102 (21.00, New York)