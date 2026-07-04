Poznati su parovi osmine finala SP-a, ovo je raspored sa satnicama utakmica

Lionel Scaloni

Mi smo Argentina i teško je ako to ne razumijete, ova momčad nikad ne odustaje

"Danas je reprezentacija Zelenortskih Otoka dokazala da su sjajna momčad. Istina je da su svi završili jako umorni, jer su dali sve od sebe. Ovo je Argentina... Ako to ne razumijete, teško je. Mi Argentinci ćemo to razumjeti, jer ništa ne dolazi lako."