U Hamburgu panika zbog Vuškovića: Mladi vatreni mogao bi propustiti veliki derbi

Luka Vušković zbog ozljede je propustio posljednju utakmicu svog HSV-a u Bundesligi protiv Stuttgarta te je njegova momčad poražena s visokih 4:0. Stuttgart je ipak momčad s vrha ljestvice pa nije taj poraz toliko ni zabolio, ali ovog vikenda slijedi im veliki derbi u borbi za ostanak protiv Werdera, a Vušković i dalje ne trenira.

HSV se trenutačno nalazi na 12. mjestu s 31 bodom, dok Werder drži posljednje mjesto koje sa stopostotnom sigurnošću jamči ostanak u Bundesligi (15.) sa samo tri boda manje. Jasno je kako bi hrvatski reprezentativac mogao pomoći u borbi za ostanak jer radi se o ponajboljem igraču Hamburga, a njegov izostanak itekako se osjetio protiv Stuttgarta.

Vušković se prošlog tjedna ozlijedio na treningu te je zbog natučenog koljena morao propustiti utakmicu prošlog vikenda. U klubu se nadaju kako bi se mogao oporaviti na vrijeme za utakmicu s Werderom, no ni danas se nije pojavio na treningu. Kako bi sudjelovao na utakmici u subotu, u trenažni proces trebao bi se vratiti najkasnije u četvrtak.

Vušković je u HSV-u na posudbi iz Tottenhama te se prometnuo u jednog od najboljih braniča Bundeslige. Mnogi mu predviđaju veliki transfer već sljedečeg ljeta budući da su interes za njega pokazali europski velikani Bayern i Barcelona. Transfermarkt ga procjenjuje na 60 milijuna eura.