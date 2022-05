FOTO Igrač Cityja udario Modrića po licu, on mu uzvratio i sudac ga je kaznio!

Luka Modrić glavna je karika madridskog Reala, igrač koji spaja obrambeni i napadački dio igre kraljeva, što jako dobro znaju igrači Manchester Cityja pa su ga na sve načine odlučili zatvoriti. I provocirati...

Aymeric Laporte otišao je u devetoj minuti korak predaleko jer nakon jednog prekršaja i okupljanja igrača oko talijanskog suca Danielea Orsata, ošamario je kapetana vatrenih, koji mu je odmah izvratio odgurivanjem i Francuz se u toj situaciji bacio na tlo pa primio za lice kao da je bilo nešto ozbiljnije.

Kako bi zadržao autoritet i pokazao igračima da neće dopuštati takvo ponašanje, sudac je odmah "solomonskim rješenjem" dodijelio opomenu obojici igrača. Gore je u toj priči prošao Modrić, no ni Laporte nije s tim bezbrižan jer kao defenzivac neće si moći dozvoliti neki grublji start u ostatku utakmice.

Modric and Laporte got into it 😡 pic.twitter.com/jJ5MH1pEei