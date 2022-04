FOTO Ćiro iskreno: U ovim teškim danima dok se borim s bolešću, njegovi darovi su mi kao lijek

Legendarni trener svih trenera, Miroslav Ćiro Blažević, oduševljava svoje obožavatelje preko Facebooka gdje svakodnevno objavljuje novosti iz svoga života, ali i anegdote iz prošlosti. Danas je na red stigao najnoviji događaj. Susret s Đemom Mustedanagićem.

Ćirinu objavu prenosimo u cjelosti:

"Popio sam danas piće s mojim Đemom Mustedanagićem, ‘Zmajem od Bosne’ kako ga je Ivo Tomić nazvao. Bio je on, bez pretjerivanja, motor moje momčadi. On i Bručić su bili sličan tip igrača i podjednako važni za ritam i agresivnost kojom je naša momčad te ‘82.g. već u prvih dvadesetak minuta rješavala svakog protivnika koji nam je stao na put.

Prisjetili smo se ovom prilikom mnogih događaja iz te sezone, ali i jedne situacije koja najbolje svjedoči o njegovoj snazi. Na brodu na Kvarneru, za vrijeme jednog momčadskog opuštanja, svi moji igrači pokušavali su ga gurnuti u more, a nitko ga nije uspio pomjeriti niti za jedan centimetar. Bio je stabilan k'o drvo! Kada ih je napokon sve pobacao u more, uključujući i novinare koji su bili s nama, shvatio je da je ostao sam na brodu kojim ne zna upravljati pa je - umjesto da ih ponovno izvuče na palubu - i on za njima skočio u more.

“Što nas nisi izveo van?”, pitao ga Arnautović ljutito,”ode nam brod sad!”

“Ti Zlaja najbolje znaš da kod nas samo Cico i Mlinka sve izvode…”, odgovorio mu je Đemo, pa nastavio u šaljivom tonu,”Ti od njih više ne možeš ni aut izvesti, a od mene tražiš da vas sve izvedem na suho”.

Bio je Đemo i nevjerojatno duhovit...a i dalje je!

Nakon Dinama, priča mi, osvojio je s Austrijom Beč tri prvenstva zaredom. Tek kad je on otišao iz Austrije, Cico i Bručić su uspjeli uzeti trofej s Rapidom pa im je on - tijekom njihovog velikog slavlja, a na koje su i njega pozvali - rekao da bi napustio Austriju i prije da je samo znao da im to toliko znači. Jesam reko da je duhovit?! U Albaniji je kao trener radio više od 12 godina, a što je zasigurno rekord koji će teško netko oboriti te koji najbolje svjedoči o njegovoj kvaliteti jer, ponavljam to često, nitko tko nije dobar ne može dugo trajati. Moj Đemo, pogledajte ga molim vas na ovoj fotografiji i uočite kakva je to svjetska faca, itekako traje…

Ovaj put je donjeo baklavu koju je njegova supruga pripremila, a za idući put je obećao donijeti burek. U ovim mojim teškim danima kada se borim s opakom bolešću, Đemo i darovi njegove divne obitelji mi dođu kao lijek. Hvala mu na tome i jedva čekam naš idući susret."

