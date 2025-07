Fluminense prvi polufinalist Svjetskog klupskog prvenstva, Brazilci dobili Saudijce

Obje su ove momčadi napravile veliki posao u osmini finala. Fluminense je pobijedio europskog doprvaka milanski Inter, dok je Al Hilal bio bolji od Manchester Cityja. Pozitivan niz su nastavili Brazilci koji u polufinalu čekaju pobjednika dvoboja u kojem se sastaju Chelsea i Palmeiras.

Dvoboj je započeo minutom šutnje za tragično preminulog portugalskog reprezentativca Dioga Jotu i njegovog brata Andrea Silvu, a tijekom nje su posebno uzdrmani bili reprezentativni suigrači Dioga Jote iz Al Hilala, Joao Cancelo i Ruben Neves. Dvoboj je bolje otvorio Al Hilal u čijoj je igri bilo više ritma i napadačkih ambicija, premda je prvu šansu stvorio brazilski sastav. U 18. minuti je pucao Cano, ali neprecizno.

Veliki dio prvog poluvremena prošao je u žustrom nadmetanju, ali bez pravih prilika, do 40. minute kada je Fluminense poveo. Bio je to bljesak Matheusa Martinellija koji je iskosa, s desetak metara, sjajno pucao i pogodio suprotne rašlje za 1-0. Od samog starta drugog dijela Al Hilal je žestoko pritisnuo suparnika i brzo je došao do izjednačenja. U 51. minuti je prvo Koulibaly dobio zračni duel, a Brazilac Leonardo je završio posao i pogodio za 1-1. Uslijedili su potom napadi s obje strane do 70. minute kada je Hercules pogodio za 2-1 i veliko slavlje brazilskih navijača u Orlandu.

U polufinalu će Fluminense igrati protiv pobjednika dvoboja u kojem se, u Philadelphiji, u noći s petka na subotu, sastaju londonski Chelsea i brazilski Palmeiras. Preostala dva četvrtfinalna ogleda se igraju u subotu. Od 18 sati u Atlanti igraju aktualni europski prvak PSG i minhenski Bayern, dok će u New Yorku u 22 sata početi susret u kojem se sastaju madridski Real i dortmundska Borussia.