Fiorentina otpušta Džeku zbog teške povrede discipline: Hajduku se ukazala neočekivana prilika

Edin Džeko svjetsko je nogometno ime, igrač koji je nakon odlaska iz BiH veliki trag ostavio u Wolfsburgu, Interu, Romi, Manchester Cityju, a sad je iz Fenerbahçea prešao u Fiorentinu. S talijanskim klubom ima ugovor do sljedećeg ljeta, uz opciju produženja na još godinu dana, ali čini se da bi rastanak mogao brzo stići.

Naime, Džeko se nije naigrao u klubu iz Firence kojem ionako loše ide, Fiorentina se nalazi u teškoj situaciji u Serie A, s najgorem početkom sezone od 1976. godine, bez pobjede u prvih osam utakmica i samo s četiri osvojena boda. Napadači, uključujući Džeku, nisu pronašli dobru formu u domaćem prvenstvu, iako su u Europi pokazali znatno bolju igru.

Nakon pobjede nad Rapidom u Konferencijskoj ligi dodatno su narušeni odnosi između Džeke i trenera Stefana Piolija. Džeko je izjavio da sve ovo nije dobro i da se mora više raditi, valjda držeći da bi Fiorentina bolje igrala s dva napadača. Pioli je na to odgovorio: Zna gdje je moj ured, očito sugerirajući da bi Džeko trebao izravno s njim razgovarati ako ima prijedloge ili probleme.

Talijanskog portala TuttoCalcioEstero piše da je Džeko svojim izjavama razljutio i upravu Fiorentine, koja razmatra moguće disciplinske mjere, uključujući i potencijalno otpuštanje zbog teške povrede discipline.

Vidjet ćemo kako će to završiti, možda se Džeko i Fiorentina raziđu već ove zime. Tko zna, možda se mu se javi Hajduk, Džeko i splitski klub već su se dovodili u vezu, možda ta ideja bude ponovno aktivirana.