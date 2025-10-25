Naši Portali
GONZALO GARCIA

Trener Hajduka: Ne smijemo razmišljati o naslovu prvaka. Povijest pokazuje da to ne završi dobro

Split: Gonzalo Garcia predstavljen kao novi trener Hajduka
Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell
VL
Autor
Vecernji.hr
25.10.2025.
u 15:01

- Bit ćemo fokusirani, nastavit ćemo raditi dobro. Mogla je i ova utakmica završiti drugačije, trebamo uvijek biti usredotočeni. Sigurno će biti još teških trenutaka, to je tako u nogometu.To je jako daleko, trebamo ići utakmicu po utakmicu. Trebamo samo nastaviti ovako. Puno naših igrača brzo napreduje, na nama je da dajemo sve od sebe. Ako već razmišljamo o naslovu, neće dobro završiti, povijest to pokazuje.

Nakon Pule i uvjerljive pobjede protiv Istre 1961, nogometaši Hajduka su na sličan način upisali nova tri boda na gostovanju u Velikoj Gorici. Bijeli su u 11. kolu SuperSport HNL s 3:1 svladali Goricu, a ovako je susret i igru svoje opisao trener Gonzalo Garcia

- Mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu, ušli smo s pobjedničkim gardom. Dobar pressing smo radili, postigli smo brz pogodak. Najbitniji je rezultat, ali važno je i vidjeti da momčad igra ovako - istaknuo je trener Bijelih nakon utakmice u kojoj su pogotke za bijelu momčad postigli ŠarlijaŠego Sigur

Šegi je ovo treći pogodak u posljednje dvije utakmice, ukupno šesti ove sezone. 

- Radi odličan posao, brz je, čuva lopte, pritišće suparničku obranu. Radi baš sve što želim od njega. 

Upitan je kako vidi boru za naslov ove godine i razmišlja li o tome već sada. 

- Bit ćemo fokusirani, nastavit ćemo raditi dobro. Mogla je i ova utakmica završiti drugačije, trebamo uvijek biti usredotočeni. Sigurno će biti još teških trenutaka, to je tako u nogometu.To je jako daleko, trebamo ići utakmicu po utakmicu. Trebamo samo nastaviti ovako. Puno naših igrača brzo napreduje, na nama je da dajemo sve od sebe. Ako već razmišljamo o naslovu, neće dobro završiti, povijest to pokazuje.
Hajduk Gonzalo Garcia

