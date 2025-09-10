Finci ruše sve pred sobom. Nastavlja se skandinavska bajka, evo ih u polufinalu Europskog prvenstva

Nakon Turske i Grčke, plasman u polufinale Eurobasketa izborili su i košarkaši Finske koji su u četvrtfinalnom ogledu u Rigi pobijedili Gruziju sa 93-79. Finska se prvi put plasirala u polufinale Eurobasketa u kojem će igrati protiv pobjednika večerašnjeg susreta između Slovenije i Njemačke. Veliki korak prema pobjedi odabranici izbornika Lassija Tuovija napravili su u prvom poluvremenu koje su dobili sa 17 razlike (57-40).

Početkom treće dionice imali su i +20 (62-42). Gruzija je u nastavku susreta uspjela smanjiti na šest koševa zaostatka (73-67), no više od toga nije išlo. Finci su uzvratili serijom 8-0, poveli sa 81-67 i mirno priveli susret kraju. Finsku su do pobjede predvodili Mikael Jantunen sa 19 koševa i pet skokova, Lauri Markkanen sa 17 poena, šest skokova i dvije asistencije, te Edon Maxhuni sa 15 koševa.

Za Gruziju Aleksandar Mamulekašvili je ubacio 22 koša, Duda Sanadze 19, a Tornike Shengelia 18 koševa. U utorak su polufinale izborili Turska i Grčka. Turska je bila bolja od Poljske sa 91-77, dok je Grčka slavila protiv Litve 87-76.