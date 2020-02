Filip Zubčić napravio je nešto što nije uspjelo ni genijalnom Ivici Kosteliću!

Filip Zubčić ispisao je povijest u japanskoj Naebi. Dakako, to što je izborio svoju prvu pobjedu u Svjetskom skijaškom kupu povijesno je za njega i njegovu obitelj, no povijesno za hrvatsko skijanje jest to što je to prva pobjeda nekog hrvatskog skijaša ili skijašice koji se ne zove Kostelić.

Sa zaostatkom od sekunde i 58 stotinki za vodećim Henrikom Kristoffersenom, Zubčić je nakon prve vožnje bio 12., a onda je s fantastičnom drugom vožnjom izborio i prvu veleslalomsku pobjedu za Hrvatsku u muškom skijanju. I to uvjerljivo ispred Švicarca Odermata (+0.74) i Amerikanca Forda (+1.07).

Dakle, postigao je Filip nešto što čak niti genijalnom i nezaboravnom Ivici Kosteliću nije pošlo za rukom koji se, doduše, u svojoj karijeri najviše usredotočio na slalom.

A Ivica mu je čestitao preko Instagrama.

"Sedam godina smo čekali! I konačno smo ovdje: Filip Zubčić ponovno je vratio Hrvatsku na postolje! Njegovo samopouzdanje osjetio sam još u Garmisch-Partenkirchenu i već tada sam bio siguran: pobjeda je samo pitanje vremena. Jedna od najvećih nagrada u našim životima je pogledati nazad i vidjeti naslijeđe koje nas čini ponosima", napisao je Kostelić pa završio citirajući album Prodigyja "Always outnumbered - Never outgunned".