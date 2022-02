Feuzu zlato u spustu, u snowboardu za Kanađanina

Švicarski skijaš Beat Feuz novi je olimpijski pobjednik u disciplini spust na ZOI u Pekingu. Feuz (34) je najbrže prošao stazom Yanqing ispred 41-godišnjeg Francuza Johan Clareya i Autrijanca Matthiasa Mayera.

Utrka, koju je u nedjelju otkazana zbog vjetra, ovoga puta protekla je u vrlo dobrim uvjetima, sa sunčamnom stazom bez imalo vjetra Feuz je najbolje iskoristio te uvjete i slavio četiri dana prije svog 35. rođendana. Švicarac je u Južnoj Koreji prije četiri godine bio srebrni u super-G utrci i brončani u spustu. Ima naslov svjetskog prvaka iz 2017. kod kuće, posljednja četiri mala kristalna globusa Svjetskog kupa u spustu, kao i ukupno šesnaest pobjeda u disciplini, no u Pekingu je došao do uspjeha karijere.

Foto: PAUL HANNA/NEWSCOM Switzerland's gold medalist Beat Feuz shows his medal after the Alpine Skiing Men's Downhill race at the Yanqing National Alpine Skiing Center at the Beijing 2022 Winter Olympics on Monday, February 7, 2022. Photo by Paul Hanna/UPI Photo via Newscom Photo: PAUL HANNA/NEWSCOM

Samo 10 stotinki zaostao je 41-godišnji Clarey, koji je time postao najstariji olimpijski medaljonoša u alpskom skijanju, srušivši rekord Amerikanca Bode Millera, koji je imao 36 godina kada je osvojio super-G broncu u 2014. Olimpijski pobjednik iz 2014. Mayer zaostao samo 16 stotinki sekunde, što je bilo dovoljno za broncu. Veliki favoriti za pobjedu nisu uspjeli doći do medalje, Norvežanin Aleksander Aamodt Kilde završio je peti (+0.51), a kao sedmi Švicarac Marco Odermatt (+0.71). Spuštaška utrka u Yanqing održala se na tri kilometra dugoj stazi s umjetnim snijegom, vijugajući između stijena i grmlja sušnog masiva, u zemlji koja nikada nije bila domaćin međunarodne utrke u alpskom skijanju.

Max Parrot iz Kanade osvojio je zlato u disciplini snowboard slopestyle na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu. Parrot se najbolje snašao s masivnim skokovima na stazi u parku Genting, inspiriranoj Velikim kineskim zidom, a zlato mu je donijela druga vožnja s ocjenom od 90.96. Srebro je pripalo kineskoj tinejdžerskoj senzacij, 17-godišnjem Su Yimingu (88.70), dok je Kanađanin Mark McMorris (88.53) završio treći.

Parrot je prije četiri godine bio srebrni u ovoj disciplini iza Amerikanca Redmonda Gerarda, koji je danas bio četvrti (83.25). Nekoliko mjeseci nakon osvajanja srebrne medalje u Pyeongchangu, Parrot je saznao da boluje od raka limfnog sustava. Unatoč iscrpljujućim seansama kemoterapije, uvijek je bio uvjeren da će nastaviti karijeru, što je i učinio nakon šestomjesečne pauze.

"Odustajanje nikada nije bilo opcija", objasnio je Kanađanin, koji sa 27 godina sudjeluje na svojoj trećoj Olimpijadi, a također će se natjecati i na Big-Airu.

Foto: /NEWSCOM Max Parrot of Canada celebrates after winning gold in the men's snowboard slopestyle at the Beijing Winter Olympics on Feb. 7, 2022, at the Genting Snow Park in Zhangjiakou, China, alongside Su Yiming (L) of China and Mark McMorris of Canada, who finished second and third, respectively. (Kyodo) ==Kyodo Photo via Newscom