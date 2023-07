Livaković već dogovorio sve osobne uvjete? Dinamo i Fenerbahče blizu zaključenja transfera

Dinamo i Fenerbahče blizu su dogovora u vezi transfera Dominika Livakovića, piše talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano. Navodi i kako je turski velikan već dogovorio osobne uvjete s turskim klubom, a sve ovisi o uspješnom zaključenju posla s hrvatskim prvakom.

Prioritet istanbulskog kluba do sada je bio transfer Rodriga Becãa iz Udinesea, koji bi u nedjelju trebao stići u glavni grad Turske. Idući potez im je dovođenje novog vratara, a osim Livakovića, spominje se i da žele vratara PSG-a Keylora Navasa. Navas je na izlaznim vratima iz kluba, a novi dom mogao bi pronaći na istoku.

Podsjetimo, hrvatski vratar povezivao se i sa Villarrealom te Fiorentinom. Fenerbahče je do sada nudio osam milijuna eura, no otkupna klauzula u Livakovićevom ugovoru podiže cijenu do 10 milijuna eura. Nije poznato je li turski klub poboljšao svoju ponudu.

Osim Livakovića, s Fenerbahčeom se povezuje i Ivana Perišića koji već neko vrijeme kruži kao igrač s liste otpisanih Angea Postecogloua. U turskoj momčadi se odlaskom Arde Gülera u Real Madrid oslobodilo mjesto, ali hrvatski reprezentativac otišao je s Tottenhamom u australski grad Perth na pripreme, stoga su tvrdnje o napuštanju kluba pale pod velik upitnik.

