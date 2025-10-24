Fedor: Vidio sam Mirka kako trenira, u sjajnoj je formi, spreman za našu borbu u Srbiji!

U očito tempiranom razgovoru za Arena Fight, Fedor Emelianenko bacio je rukavicu u lice Mirku Filipoviću ponudivši mu priliku da mu uzvrati za poraz u njihovoj borbi održanoj prije 20 godina u tokijskoj Saitama Areni.

Nakon što je propala ideja da se ta borba održi u Tokiju, ponajprije zbog Fedorova oklijevanja s potpisivanjem ugovora (Mirko ga je potpisao u veljači a Fedor tek u lipnju), Fedor je predložio sljedeće:

- Pozivam Mirka da naš uzvratni meč odradimo u Srbiji. To je moja omiljena zemlja, nakon moje otadžbine, a koliko mogu vidjeti obojicu nas ovdje vole.

Produkciju te priredbe kao i televizijski prijenos, ako se borba dogodi, radila bi Arena Channels Grup čiji je direktor Nebojša Žugić kazao:

- Srbija se pokazala kao sjajan domaćin velikim sportskim natjecanjima pa tako i u borilačkim sportovima u kojima je bila domaćin i svjetskim prvenstvima u boksu i hrvanju. Sve je to bilo na spektakularnoj razini a ne sumnjam da bi tako bilo i u ovoj slučaju. Dakako, sada predstoje dogovori o tome kako bi to izgledalo. Nadamo se da će Cro Cop prihvatiti ovu ideju i da ćemo imati priliku organizirati taj spektakularni događaj.

Prvi meč i jedini meč ovih dvaju MMA legendi dogodio se 25. kolovoza 2005. u Tokiju a za njega je "posljednji ruski car" rekao da je bio više od obične borbe i da je to bila i neka vrsta duhovne borbe.

- U tom trenutku Mirko je bio jedan od najboljih ako ne i najbolji po svjetskim rejtinzima. Naša borba se iz različitih razloga odgađala no na koncu se ipak dogodila i uspjeli smo obradovati naše navijače. I dan danas se ta borba spominje i smatra se jednom od najboljih kako u mojoj tako i Mirkovoj karijeri. I zato bi meni bila velika radost da ponovimo tako nešto. Siguran sam da ćemo uspjeti i da će to biti dobra borba po pravilima boksa. Mirka zato pozivam da se borimo ne u Rusiji, niti u Hrvatskoj, nego baš u Srbiji. Vjerujem da bi to bila dobra borba. Vidio sam Mirka danas, vidio sam kako se sprema, kako trenira i on je u jako dobroj formi. Čak smo malo i popričali o tome. On je spreman za borbu.

Kako je došlo do ideje da to bude borba po pravilima boksa?

- Rekao bih da smo za MMA pravila malo stari. U Japanu su nam predložili da se borimo po pravilima boksa i volio bih da tako i ostane.

Pitao je voditelj u studiju Fedora da ponešto kaže o tome kako se boksački pripremio za taj njihov prvi meč u kojem se očekivalo da će Cro Cop imati prednost na nogama a da će Fedor forsirati borbu u parteru. Sprema li sada neko novo iznenađenje?

- Ako se Mirko suglasi da odradimo ovu borbu, nadam se da ću imati mogućnost s mojim stožerom pripremiti opet neka iznenađenja. U tome mi pomažu treneri boksačkog kluba CSKA.

S obzirom na to da je imao operaciju ramena, je li sada s tim sve u redu?

- Prije godinu dana sam imao operaciju. Skupilo se nekoliko različitih trauma, no u potpunosti sam se oporavio.

Mirko Filipović je kontragard. Koji sparing partner imitira Cro Copa?

- Ciljano još nismo radili pripremu. Tek kada dobijemo potvrdu od Mirkove strane onda ćemo se krenuti pripremati konkretno.

Uz koju pjesmu veliki Rus planira izaći?

- Najvjerojatnije će to biti "Vjera vječna, vjera slavna", riječi Svetog Nikolaja srpskog.

Pri kraju razgovor, Fedor se još jednom obratio Mirku.

- Dragi Mirko. Ti i ja smo prije 20 godina ispisali lijepu povijest ovog sporta. Te borbe naši poklonici i danas se sjećaju. Idemo napraviti nešto slično ovdje u Srbiji.