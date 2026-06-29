Velike riječi svjetskog velikana za Modrića: 'Mlađe generacije trebale bi ga proučavati, evo zašto'

Hrvatska nogometna reprezentacija prošla je skupinu na Svjetskom prvenstvu i to je već lijep uspjeh. I dok smo se veselili golu Petra Sučića za vodstvo, pa Nikole Vlašića za pobjedu, Thierry Henry, jedan od najboljih napadača u povijesti, u studiju Fox Sportsa opširno je komentirao Luku Modrića koji je postao najstariji asistent u povijesti svjetskih prvenstava.

– Zbog ovakvih je stvari Luka Modrić jedan od najvećih veznih igrača koje je nogomet ikada imao. Ovakvi rekordi ne grade se samo talentom, nego disciplinom, odricanjem i nevjerojatnom ljubavlju prema nogometu. Većina igrača u ovoj fazi karijere razmišlja o mirovini. Modrić i dalje odlučuje utakmice Svjetskog prvenstva, i dalje stvara čaroliju te iznova dokazuje da klasa nikada ne stari – kazao je nekadašnji napadač Francuske i Arsenala te nastavio:

– Mlađe generacije trebale bi ga proučavati. On nije ostao na vrhu zbog svojih godina, nego zato što je njegova nogometna inteligencija bezvremenska. Legende ne nestaju, one iza sebe ostavljaju povijest. Svaka asistencija, svako dodavanje i svaka njegova utakmica ispisuju novo poglavlje karijere koja nikada neće biti zaboravljena. Ovo nije samo još jedan rekord na Svjetskom prvenstvu, nego podsjetnik da prava veličina nema rok trajanja.

Lijepo je čuti takve lijepe riječi o našem kapetanu koji je, izgleda, zagrijao ‘motore’ te i u posljednjim minutama uklizavao na poziciji lijevog beka, a nadamo da će tako nastaviti i protiv Portugala.

– Kada se bude govorilo o ovoj generaciji nogometaša, Luka Modrić neće biti upamćen samo kao hrvatska legenda. Bit će zapamćen kao jedan od najvećih veznih igrača koje je svijet ikada vidio – poentirao je Henry o Luki Modriću.