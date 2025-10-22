UŽIVO Tudor krenuo po senzaciju na Bernabeuu, Dalićeva uzdanica na terenu. Bayern već vodi

Organizirano se Juventus brani u Madridu, niski blok je postavio Tudor. Sada je Kalulu povukao kontru, tražio Vlahovića u sredini, ali dobro je reagirao Asencio i zatvorio ovu polukontru.
Evo prvog pogotka! Bayern je poveo protiv Club Bruggea, strijelac je mladi, 17-godišnji Lennart Karl.
Realova utakmica počela je minutu kasnije od drugih, nema još pogodaka na sedam večerašnjih utakmica.
Sve večerašnje utakmice su počele!
Josip Šutalo je u početnom sastavu Ajaxa na gostovanju kod Chelseaja, dok Mario Pašalić čeka svoju priliku s klupe Atalante na domaćem dvoboju protiv praške Slavije.
Real: Courtois - Valverde, Militao, Asencio, Carreras - Guler, Tchouameni - Brahim, Bellingham, Vinicius - Mbappe
Juventus: Di Gregorio - Rugani, Gatti, Kelly - Kalulu, Thuram, McKennie, Cambiasso - Koopmeiners, Yildiz - Vlahović
Evo kako trenutno stoje stvari u poretku Lige prvaka
Real Madrid - Juventus (HTV 2, Arenasport 1)
Chelsea - Ajax (Arenasport 3)
Eintracht - Liverpool (Arenasport 4)
Monaco - Tottenham (Arenasport 5)
Sporting - Marseille (Arenasport 7)
Bayern - Club Brugge (Arenasport 9)
Atalanta - Slavia Prag (Arenasport 10)
Lijepi vam pozdrav i poštiovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je druga ovotjedna večer nogometne Lige prvaka. Bilo je uzbudljivo sinoć. a ne treba sumnjati u to da će se takva večer ponoviti. Čeka nas spektakl u Madridu gdje Real igra protiv Juventusa. Hrvatskom stručnjaku Igoru Tudoru neće biti lako, baš kao niti Josipu Šutalu čiji Ajax gostuje na Stamford Bridgeu kod aktualnih svjetskih klupskih prvaka, londonskog Chelseaja. Trenera Ivana Jurića i Marija Pašalića s Atalantom očekuje domaći dvoboj protiv praške Slavije.
Deset minuta prošlo je na svim utakmicama, zasad je pao samo jedan pogodak.