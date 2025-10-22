Naši Portali
REAL MADRID - JUVENTUS (0:0)

UŽIVO Tudor krenuo po senzaciju na Bernabeuu, Dalićeva uzdanica na terenu. Bayern već vodi

REUTERS/Susana Vera
22.10.2025. u 20:58
Uzbudljivu večer nogometne Lige prvaka pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
REAL MADRID
0-0
JUVENTUS
Liga prvaka - 3. kolo, 21.00, Santiago Bernabeu, Madrid
10'

Deset minuta prošlo je na svim utakmicama, zasad je pao samo jedan pogodak.

7'

Organizirano se Juventus brani u Madridu, niski blok je postavio Tudor. Sada je Kalulu povukao kontru, tražio Vlahovića u sredini, ali dobro je reagirao Asencio i zatvorio ovu polukontru.

Gol
4' (Gol)

Evo prvog pogotka! Bayern je poveo protiv Club Bruggea, strijelac je mladi, 17-godišnji Lennart Karl.

2'

Realova utakmica počela je minutu kasnije od drugih, nema još pogodaka na sedam večerašnjih utakmica.

Početak
(Početak)

Sve večerašnje utakmice su počele!

ŠUTALO IGRA, PAŠALIĆ NA KLUPI

Josip Šutalo je u početnom sastavu Ajaxa na gostovanju kod Chelseaja, dok Mario Pašalić čeka svoju priliku s klupe Atalante na domaćem dvoboju protiv praške Slavije.

SASTAVI

Real: Courtois - Valverde, Militao, Asencio, Carreras - Guler, Tchouameni - Brahim, Bellingham, Vinicius - Mbappe

Juventus: Di Gregorio - Rugani, Gatti, Kelly - Kalulu, Thuram, McKennie, Cambiasso - Koopmeiners, Yildiz - Vlahović

LJESTVICA

Evo kako trenutno stoje stvari u poretku Lige prvaka
 

Tablice omogućuje Sofascore
PAROVI

Real Madrid - Juventus (HTV 2, Arenasport 1)
Chelsea - Ajax (Arenasport 3)
Eintracht - Liverpool (Arenasport 4)
Monaco - Tottenham (Arenasport 5)
Sporting - Marseille (Arenasport 7)
Bayern - Club Brugge (Arenasport 9)
Atalanta - Slavia Prag (Arenasport 10)

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštiovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je druga ovotjedna večer nogometne Lige prvaka. Bilo je uzbudljivo sinoć. a ne treba sumnjati u to da će se takva večer ponoviti. Čeka nas spektakl u Madridu gdje Real igra protiv Juventusa. Hrvatskom stručnjaku Igoru Tudoru neće biti lako, baš kao niti Josipu Šutalu čiji Ajax gostuje na Stamford Bridgeu kod aktualnih svjetskih klupskih prvaka, londonskog Chelseaja. Trenera Ivana Jurića i Marija Pašalića s Atalantom očekuje domaći dvoboj protiv praške Slavije.

