Evo kako je Dana White i nakon borbe omalovažio Stipu Miočića!

Hrvatski borac Stipe Miočić u nedjelju rano ujutro pobijedio je Francisa Ngannoua i obranio naslov prvaka u teškoj kategoriji UFC-a. Prvak je potpuno dominirao i jednoglasnom odlukom sudaca upisao 18. pobjedu u karijeri, što čelniku UFC-a Dani Whiteu nije najbolje sjelo.

Naime, on je otvoreno navijao za Kamerunca, od kojeg je želio stvoriti prvaka. Međutim, nije mu uspjelo detronizirati našeg borca koju mu nakon pobjede nije dopustio da mu stavi pojas prvaka nego mu ga je uzeo i dao svom treneru.

"Dana, što se dogodilo s tvojim sinom kojeg si tako gurao? Miočić ti je školovao Francisa", jedan je od mnogobrojnih komentara koji se tiču Whitea i njegova odnosa s prvakom.

Nakon borbe, White je hvalio Miočića, ali lice mu je odavalo razočaranje.

– Mislim kako nitko nije očekivao da će to otići na pet rundi, no u ovom sportu sve je moguće pa čak i da se to dogodi u borbi dvojice vrsnih nokautera. Kada imate pojas i najviše obrana u povijesti, kada imate takvu statistiku, teško je ne zvati ga najboljim ikad, govorio je White, ali je teško izgovarao te riječi, što su primijetili i navijači koji su ispod videa ostavili komentare.



"Što je ovo? Pa White izgleda tužnije nego Ngannou", jedan je od popularnijih komentara.

A White iz svega očito nije izvukao nikakve pouke već je nastavio sa strategijom ignoriranja Miočića. Naime, umjesto da se pospe pepelom i čestita svom prvaku, White je – zanijemio. Čovjek koji je prilično aktivan na Twitteru, koji stalno nešto objavljuje, čestita svojim prvacima, najavljuje velike mečeve i objavljuje još mnogo toga, ovoga puta je utihnuo.

Tijekom UFC-a 220 svakih desetak minuta nešto je objavljivao, stavljao videa, statistike i najave, a zadnje što je objavio jest najava supermeča Miočić – Ngannou. No, nakon toga – ništa! Do trenutka pisanja ovog članka White nije napisao apsolutno ništa. A bio bi red da je uputio čestitku čovjeku koji je postao najbolji u povijesti, ne događa se to svaki dan...