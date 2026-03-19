Nova dimenzija pravnog rata

Hrvatska oštro uzvraća Mađarskoj: U tajnosti brišete kaznenu odgovornost

Otvorenje učeničkog doma u sklopu Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u Osijeku
Foto: Dubravka Petric/PIXSELL
Autor
Sandra Veljković
19.03.2026.
u 14:30

U Ministarstvu pravosuđa ističu da su nadležna tijela Mađarske tijekom cijelog postupka koji se u Republici Hrvatskoj vodio protiv Zsolta Hernadija sustavno odbijala suradnju i provođenje postupaka u skladu s pravom EU

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije nema službenih saznanja o postupku priznanja presude Županijskog suda u Zagrebu protiv Zsolta Hernadija od strane nadležnih mađarskih tijela. U slučaju da je navedena informacija točna, predmetnu odluku tumačimo kao još jedan pokušaj nadležnih tijela Mađarske da se obezvrijedi kazneni postupak vođen u Republici Hrvatskoj protiv Zsolta Hernadija i da se na deklaratornoj razini odbaci njegova kaznena odgovornost u odnosu na kaznena djela za koja je u Republici Hrvatskoj pravomoćno proglašen krivim, doznajemo iz hrvatskog ministarstva.

Povod tome je objava MOL-a u kojoj se kaže da je postupak odlučivanja o priznanju strane sudske presude (hrvatske presude, op. a.) u slučaju Zsolta Hernádija je zaključen. U skladu s pravilima EU, mora se ispitati je li presuda donesena u drugoj državi članici kompatibilna s mađarskim pravom i temeljnim pravnim načelima EU. - U svojoj konačnoj presudi donesenoj 18. ožujka, Sud u Budimpešti odlučio je da Mađarska neće uzeti u obzir niti priznati pravomoćne osuđujuće presude koje su hrvatski sudovi izrekli protiv Zsolta Hernádija, predsjednika Uprave i glavnog izvršnog direktora MOL Grupe - kažu iz MOL-a.

Iz izvora iz Ministarstva pravosuđa Hrvatske doznajemo da taj mađarski postupak nije vođen u suradnji s pravosudnim tijelima Hrvatske  i Mađarske, već se radi o internom postupku u Mađarskoj vezano za priznanje pravnih učinaka ove presude u smislu pravnih posljedica osude i rehabilitacije.

Također, ističu kako su nadležna tijela Mađarske tijekom cijelog postupka koji se u Republici Hrvatskoj vodio protiv Zsolta Hernadija sustavno odbijala suradnju i provođenje postupaka u skladu s pravom EU te još jednom naglašavaju:  - U slučaju da je navedena informacija točna, predmetnu odluku tumačimo kao još jedan pokušaj nadležnih tijela Mađarske da se obezvrijedi kazneni postupak vođen u Republici Hrvatskoj protiv Zsolta Hernadija i da se na deklaratornoj razini odbaci njegova kaznena odgovornost u odnosu na kaznena djela za koja je u Republici Hrvatskoj pravomoćno proglašen krivim.

Hernadi MOL Hrvatska Mađarska

Komentara 1

Avatar Barba
Barba
14:44 19.03.2026.

Neka Hernadi dođe u Hrvatsku provjeriti kako funkcionira Mađarska oslobađajuća presuda!

