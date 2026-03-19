Polovica Ukrajinaca smatra Mađarsku neprijateljskom nacijom, prema najnovijem istraživanju koje je provela istraživačka tvrtka Gradus, a čiji su rezultati objavljeni 18. ožujka. Rezultati svrstavaju Mađarsku uz bok zemalja koje se u Ukrajini općenito smatraju saveznicama ruskih ratnih napora, uključujući Iran (52%), Sjevernu Koreju (57%) i Bjelorusiju (72%).
Sama Rusija u anketi nije bila u tom kontekstu posebno isticana. Rezultati dolaze u trenutku kada se pojačavaju napetosti između Kijeva i Budimpešte oko naftovoda Družba, ključne rute kojom se ruska sirova nafta transportirala u srednju Europu prije nego što je oštećena u ruskom napadu.
Sto misle o Trumpu i SAD-u ili Slovačkoj? Tamo nisu sada izbori pa informacija nije važna?