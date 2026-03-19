NAJNOVIJE ISTRAŽIVANJE

Polovica Ukrajinaca smatra Mađarsku neprijateljskom nacijom

Autor
Danijel Prerad
19.03.2026.
u 14:06

Mađarska retorika prema Ukrajini intenzivirala se posljednjih tjedana usred domaće izborne kampanje za parlamentarne izbore koji su zakazani za 12. travnja

Polovica Ukrajinaca smatra Mađarsku neprijateljskom nacijom, prema najnovijem istraživanju koje je provela istraživačka tvrtka Gradus, a čiji su rezultati objavljeni 18. ožujka. Rezultati svrstavaju Mađarsku uz bok zemalja koje se u Ukrajini općenito smatraju saveznicama ruskih ratnih napora, uključujući Iran (52%), Sjevernu Koreju (57%) i Bjelorusiju (72%).

Sama Rusija u anketi nije bila u tom kontekstu posebno isticana. Rezultati dolaze u trenutku kada se pojačavaju napetosti između Kijeva i Budimpešte oko naftovoda Družba, ključne rute kojom se ruska sirova nafta transportirala u srednju Europu prije nego što je oštećena u ruskom napadu.

Ključne riječi
anketa Mađarska Ukrajina

SE
Serengeti
14:21 19.03.2026.

Sto misle o Trumpu i SAD-u ili Slovačkoj? Tamo nisu sada izbori pa informacija nije važna?

SE
senijor121
14:14 19.03.2026.

Točnije je 90 %.

