Evo kako do Katara! Hrvatska u posljednje četiri utakmice ima sve u svojim rukama

Izbornik slovenske nogometne reprezentacija Matjaž Kek dao je Hrvatskoj epitet najbolje u skupini, što trenutno i jest, zahvaljujući boljoj gol razlici od Rusije. No do kraja kvalifikacijskoj ciklusa još su četiri utakmice unutar iduća dva mjeseca i vatreni moraju biti potpuno koncentrirani kako im to prvo mjesto ne bi izmaklo.

Najlakši scenarij svakako jest pobijediti Cipar, Slovačku, Maltu i Rusiju. To bi osiguralo prvo mjesto. I s tim bi priča bila gotova. No rijetko kad sve ide prema planu i onako kako čovjek poželi.

Svejedno, vatreni imaju iznimno povoljnu situaciju u odnosu na konkurenciju jer su odradili sva najteža gostovanja, još nisu odigrali druge utakmice s najslabijim protivnicima - Maltom i Ciprom - te će s Rusima igrati posljednju utakmicu, koja može biti potpuno nevažna.

Najprije slijedi Cipar 8. listopada (20:45) u Larnaci. Riječ je o najslabijem protivniku i sve osim pobjede vatrenih bilo bi veliko iznenađenje. Zatim 11. listopada u Osijek (20:45) stiže Slovačka, koja će tri dana prije gostovati u Kazanju protiv Rusije.

Novom pobjedom nad Slovacima najmanje drugo mjesto i play-off bili bi osigurani. Ali, bilo bi premalo težiti tome, posebno u ovoj situaciji. Zato, 11. studenoga (20:45) i gostovanje na Malti, s kojeg bi sve osim tri boda bilo neuspjeh, treba shvatiti kao zagrijavanja za ono što slijedi tri dana kasnije - Rusija.

I to na Poljudu (15:00). U taj će susret i Rusi doći ne baš pretjerano umorni jer kod kuće dočekuju 11. studenoga Cipar, tako da vrlo lako to može biti utakmica odluke. A prema viđenom, Hrvatska je apsolutni favorit i u njoj. Naravno, nije nerealno očekivati da će se Rusi "spotaknuti" po putu. Ako ne sa Slovacima kod kuće, lako moguće sa Slovencima u Mariboru.

Što se tiče play-offa, u njega idu devet drugoplasiranih po skupinama kvalifikacijama i dvije najbolje reprezentacije iz posljednje Lige nacija koje nisu osvojile prva dva mjesta po skupinama u borbi za Katar.

RASPORED DO KRAJA KVALIFIKACIJA

Cipar - Hrvatska (Larnaca, 8.10., 20:45)

Rusija - Slovačka (Kazanj, 8.10., 20:45)

Malta - Slovenija (Ta'Qali, 8.10., 20:45)

Hrvatska - Slovačka (Osijek, 11.10., 20:45)

Slovenija - Rusija (Maribor, 11.10., 20:45)

Cipar - Malta (Larnaca, 11.10., 20:45)

Malta - Hrvatska (Ta'Qali, 11.11., 20:45)

Rusija - Cipar (Sankt Peterburg, 11.11., 20:45)

Slovačka - Slovenija (Trnava, 11.11., 20:45)

Hrvatska - Rusija (Split, 14.11., 15:00)

Malta - Slovačka (Ta'Qali, 14.11., 15:00)

Slovenija - Cipar (Ljubljana, 14.11., 15:00)

