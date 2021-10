Epilog sudske presude: Zvonimir Boban mora vratiti 1,2 milijuna eura Milanu!

Zvonimir Boban tužio je Milan u ožujku prošle godine zbog otkaza na mjestu sportskog direktora, ali presuda je poništena i legenda hrvatske nogometne reprezentacije sad mora vratiti 1,2 milijuna, koje mu je talijanski velikan već isplatio.

Naime, isprva je nekadašnji kapetan vatrenih dobio odštetu od 5.375.000 eura, od čega je 4.125.000 eura spadalo pod materijalnu, a 1.250.000 eura pod nematerijalnu štetu. Na to su išle kamate i revalorizacija, 843 eura troškova i 51.450 eura odvjetničkih naknada.

Ali, Milan se žalio i ta je žalba prošla pa se kazna smanjila na 4,2 milijuna eura i Boban mora vratiti isplaćenu razliku, doznaje Calcio e Finanza.

Cijela priča započela je 14. lipnja 2019., kad je na poziv velikog prijatelja i bivšeg suigrača Paola Maldinija došao u Milan na funkciju sportskog direktora. Kako mu je i običaj, išao je srcem ispred svega ostalog te je usred vrlo uspješnog trogodišnjeg razdoblja na mjestu glavnog tajnika u Fifi odustao od tog posla zato što je htio bivšem klubu vratiti slavu i ugled koji su u posljednjem desetljeću počeli rapidno blijedjeti.

I ni godinu dana kasnije, uručen mu je otkaz zato što je javno kritizirao predsjednika uprave kluba Ivana Gazidisa, koji mu je iza leđa planirao dovesti Nijemca Ralpha Rangnicka. Slučajno ili ne, na temeljima Bobanovih odluka, stvorena je momčad koja se počela uzdizati upravo s polovicom prošle godine te se bori za titulu prvaka Italije.

- Do prije nekoliko dana mislio sam da su priče o dvjema dušama unutar kluba neistine, ali činjenica da govorimo o tome svakako nije dobra. Razočaravajuće je što se sve događa u trenucima dok momčad napreduje i kada se vidi naporan rad trenera Piolija. Napraviti to bez upozorenja potez je bez poštovanja i elegancije, to nije Milanov način, barem ne ono čega se mi sjećamo – rekao je Boban pa dobio otkaz i zatim odgovorio Gazidisu:

- Nisam znao da smo u Sjevernoj Koreji. Moj intervju pravno je besprijekoran, a dogodio se nakon mnogih pitanja koja su ignorirana.

Naravno da izjave nisu bile razlog odlaska, nego goleme razlike u filozofijama Bobana i Maldinija, koji su bili fokusirani isključivo na nogomet, i Gazidisa kojemu su prioriteti ipak nešto drukčiji. Taj engleski Grk iz Južnoafričke Republike već je bilježio uspjehe, ali puno više na marketinškom planu nego li na rezultatskom.

Zato ga sasvim sigurno boli što mora išta isplatiti Bobanu, koji pak besprijekorno voli Milan i uživa u njegovim igrama te ga ne poistovjećuje s onima na njegovu čelu...