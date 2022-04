Englezi se dive Modriću: Ne da je jedan od najboljih svoje generacije nego svih vremena!

Engleski mediji danima pišu hvalospjeve Luki Modriću i podsjećaju na njegovu životnu priču, sve zbog nove majstorije koju je prikazao svijetu - one na utakmici s Chelseajem u četvrtfinalu Lige prvaka.

Odveo je Real Madrid u polufinale tom asistencijom u 80. minuti, kad se činilo da engleski velikan i branitelj naslova ima sve pod kontrolom. Vodstvo 3:0, svaki statistički detalj na svojoj strani... Nedostajalo je "samo" jedno - Modrić. Na nesreću Chelseaja, njega ima Real i to je presudilo.

- Tottenham ga je prodao za samo 35 milijuna eura, samo deset više nego što ga je platio četiri godine ranije. Ugovor mu je trajao još četiri godine u tom trenutku. Odličan potez, nema što - navode podosta cinično u komentarima i "nabijaju" na nos vodstvu Spursa ne samo engleski novinari nego i navijači.

S pravom, Modrić je uistinu pokazao da Tottenham nema jasnu politiku ili viziju vezanu za transfere i da kaska za najvećima. Luka je imao 26 kad je otišao i tko zna što je sve mogao donijeti Spursima. Zato znamo što je donio i donosi Realu. Zato one vezane za Tottenham taj transfer toliko boli. Garetha Balea, koji je u trenutku odlaska iz Londona bio apsolutna zvijezda i istinska sila, preboljeli su odavno, Modrića ne.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS Soccer Football - Champions League - Quarter Final - Second Leg - Real Madrid v Chelsea - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - April 12, 2022 Real Madrid's Luka Modric in action with Chelsea's Antonio Rudiger, Mason Mount and N'Golo Kante REUTERS/Juan Medina Photo: JUAN MEDINA/REUTERS

- Njega svi vole, doslovno. Nemoguće ga je mrziti. Usudio bih se reći da svi vole gledati dok igra. Zato što je toliko dobar - izjavio je engleski novinar John Nicholson.

Naravno, njega, kao i mnoge druge, fascinira Lukina dugovječnost.

- Izgleda kao prije deset godina kad je otišao iz Spursa. Ima i istu frizuru. Izgleda jače i moćnije nego ikad. I jednako je čaroban na travnjaku kao prije deset godina. Sretan sam što još uvijek nema naznake da bi se mogao tako skoro umiroviti. Stvarno, ne želim nogomet bez predivnog Luke Modrića - kaže Nicholson i dodaje:

- On nije samo jedan od najboljih igrača svoje generacije nego svih vremena.

