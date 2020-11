Englezi odlučili: Možete na tribine, ali samo po ovim pravilima

Navijači će se uskoro vratiti na tribine, javljaju iz engleske Vlade. Ipak, zbog pandemije koja je i dalje u jeku, bit će to, naravno, u ograničenom broju.

Točnije, kako javlja BBC, bit će to 4.000 navijača po utakmici. No, neće se niti to istog trena primijeniti, već od 2. prosinca kada se ukida i opći 'lockdown' u Britaniji.

Potpuno zaključavanje traje četiri tjedna kako bi se spriječilo širenje koronavirusa i kada se završi bit će dozvoljeno postupno otvaranje svega pa tako i tribina.

Ovisit će to i o epidemiološkoj situaciji u raznim regijama Engleske. Tako će one manje pogođene virusom moći imati do 4.000 navijača na tribinama, a one ostale će moći imati do 2.000 ljudi na utakmicama na otvorenom.

Najzaraženije regije ostat će i nakon 'lockdowna' bez gledatelja.

Engleski premijer Boris Johnson predstavio je ovaj plan, a ovoga bi se tjedna on trebao izglasati.

Podsjetimo, dok se amaterske i niže lige ne igraju zbog pandemije, najviši rang engleskog nogometa kao i europska nadmetanja i dalje su u 'pogonu' pa su i neki treneri ljutiti što im je velik broj igrača već ozlijeđen zbog zgusnutog rasporeda.