Engleski nogometaš priznao da je gej, on je prvi u više od 30 godina

Engleski nogometaš Jake Daniels (17), napadač drugoligaša Blackpoola, priznao je da je homoseksualac. To je prvo javno priznanje nakon 32 godine, a posljednji koji je to učinio bio je Justin Fashanu koji je nakon toga oduzeo sebi život.

- Ne mogu se točno sjetiti kada je to bilo, ali mislim da sam s pet ili šest godina znao da sam gej. Stoga već jako dugo živim s lažima. U toj dobi zapravo ne misliš da se nogomet i biti gej ne isprepliću. Mislio sam da ću se jednog dana, kada budem stariji, promijeniti i pronaći djevojku. Ali s godinama sam shvatio da se to ne može baš promijeniti. Ne ide to tako - rekao je Daniels i dodao:

- U školi su me čak znali pitati: 'Jesi li siguran da nisi gej?', a ja bih im odgovorio: 'ne, nisam'. Tada nisam bio spreman i bila je to velika borba, ali sada jednostavno ne želim više lagati - kazao je Daniels.

Daniels je dodao da ima podršku kluba i da je sretan što je konačno izašao u javnost s priznanjem.

>> Navijači Dinama "skinuli" nogometaše