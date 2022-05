Talijani potpuno uvjereni: Gotovo je! Perišića i Chelsea dijele samo formalnosti

Samo dva dana nakon što je bio junak Intera u finalu Kupa protiv Juventusa s dva pogotka, Ivan Perišić je na izlaznim vratima Intera, tvrde to talijanski mediji koji su toliko uvjereni u rasplet ove situacije da čak i pišu da je sve gotovo!

Podsjetimo, Inter još uvijek, samo 49 dana prije isteka nije produljio ugovor hrvatskom reprezentativcu (33) koji im je bio najvažniji igrač ove sezone. Nakon osvajanja Kupa, Perišić je poslao poruku svojem poslodavcu.

- Još uvijek ništa ne znam. Samo znam da se s važnim igračima ne čeka do posljednje minute. To biste trebali znati - rekao je Perišić u srijedu navečer.

Izgleda da je, prema pisanju Talijana, Perišić poprilično zamjerio upravi kluba te da već ima svoje nakane na novim destinacijama, a Sport Mediaset ističe da su pregovori s prvakom Europe Chelseajem već pri kraju.

- Perišić je praktički već formalizirao sporazum s Chelseajem! Na taj način nestaje mogućnost veće ponude ugovora Intera jer će Chelsea ionako ponuditi veću plaću. Još nema liječničkih pregleda i onih posljednjih formalnosti, ali klub i Perišić su se oko svega složili. Bit će to senzacionalan obrat ako nakon svega ovoga Perišić na kraju ne ode u Chelsea - piše talijanski Sport Mediaset.

