Izbornik Argentine bio je Livajin suigrač! Divi se Modriću: On je idol mnogima od nas

Utakmica Argentine i Hrvatske u polufinalu Svjetskog nogometnog prvenstva spojit će mnoge znance. Lautaro Martínez u Interu igra s Marcelom Brozovićem, Ángel Di Maria i Luka Modrić nekoć su se družili u svlačionici Real Madrida, a argentinski izbornik Lionel Scaloni (44) bio je suigrač Marka Livaje.

Dobro se sjeća Livaje

Scaloni je nekadašnji desni bek ili veznjak i prije deset godina bio je igrački aktivan, a umirovio se u Atalanti, u koju je došao kad i Livaja. Hrvat je stigao u zimskom prijelaznom roku u sezoni 2012./13. i tada mu je bilo 20 godina, a nakon što je odradio debi u remiju s Catanijom (0:0), stariji kolega Scaloni ovako je govorio o njemu:

– Dolazak Livaje je sjajan posao i uvjeren sam da će nam taj igrač vrlo brzo pokazati koliko vrijedi. Livaja je pun snage, baš je moćan igrač i svi smo uvjereni da će nam mnogo pomoći.

Sada se i mi možemo nadati da će mu dokazati na terenu kako je i ostao takav – moćan i pun snage – jer ulog je velik. Sraz Argentine i Hrvatske borba je za finale SP-a.

I dok izbornik Zlatko Dalić vatrene vodi već na drugom Mundijalu, Scaloni je preuzeo Gauče kao privremeno rješenje nakon što je otišao Jorge Sampaoli.

No, Scaloni ima iskustva jer na posljednjoj svjetskoj smotri u Rusiji bio jedan od Sampaolijevih asistenata tako da se dobro sjeća sraza ove dvije reprezentacije, a i pobjede Hrvatske.

Sada su stvari malo drukčije, Argentina je u naletu i željna je trofeja, prošle godine osvojila je Copa Américu, prvi joj je to veliki trofej nakon 1993. godine. Naslov na SP-u bio bi joj šlag na torti na kraju ove.

No, vatreni nisu lokva vode da ih se samo može preskočiti, svjestan je toga i strateg Argentinaca:

– Očekujemo tešku utakmicu, Hrvatska je odlična momčad, vidi se njihovo zajedništvo, ali ne treba uspoređivati utakmicu od prije četiri godine – rekao je Scaloni pa dodao:

– Svi se Argentinci nadaju pobjedi, igramo za svoj narod, za svoju obitelj. Sretni smo zbog svojih navijača, znamo što se od nas očekuje. Što se tiče Hrvatske, imaju specifičnu igru, niti se stalno brane, niti stalno napadaju. Imaju odličnu momčad, dugu nogometnu tradiciju. Prvo analiziramo prethodne utakmice što možemo bolje i kako iskoristiti slabije strane suparnika. Neću govoriti o jakim i slabijim stranama Hrvatske na novinarskoj konferenciji, ali analizirali smo i njihove slabosti.

Možemo uživati u Messiju

Iako nije htio specificirati niti detaljno govoriti, jednog je čovjeka morao posebno spomenuti. Pohvalio je hrvatskog kapetana Luku Modrića.

– Zadovoljstvo je gledati njegovu igru, on je idol mnogima od nas, ne samo zbog igre već i zbog ponašanja. Ako volite nogomet, ne možete ne vidjeti takve igrače.

Nakon utakmice Argentine i Nizozemske ostali su mnogi repovi, što zbog suđenja, što zbog ponašanja igrača. Utjecalo je to i na atmosferu.

– Momčad se jako dobro osjeća. Imamo vlastiti stil igre, imamo vlastiti sustav, no katkad morate odgovori na zahtjeve na terenu. Isto se osjećam kao i prije Nizozemske, Australije i Poljske. Izgubili smo od Saudijske Arabije. Ispred nas je još samo jedna utakmica, u kojoj ćemo morati dati sve od sebe. Sada je to ono za što se pripremamo i samo o tome razmišljamo, ne želim gubiti energiju na druge stvari – rekao je pa za kraj ostavio koju rečenicu za Lionela Messija, kojemu je ovo posljednji SP.

– Možemo samo nastaviti i uživati u njegovoj igri, mi i cijeli svijet. Sve dok igra.

Za Scalonija je ovo velika stvar jer mu je ovo prvi pravi veliki trenerski posao. U trenerskoj je karijeri uglavnom bio asistent, vodio je samostalno samo U-20 vrstu Argentine (2018.), u igračkoj je karijeri promijenio nekoliko klubova, a za reprezentaciju je upisao sedam nastupa. Ovo mu je prilika da ga svi zapamte... Sreća njegova što je došao do polufinala pa su mnogi zaboravili poraz od Saudijske Arabije s početka SP-a.

