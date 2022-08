'El animal' pokazao kako izgleda poslije najveće pobjede u karijeri

Filip Hrgović uspio je slaviti i ostvariti najveću pobjedu u dosadašnjem dijelu karijere.

Najbolji hrvatski teškaš bio je bolji od kineskog boksača Zhilei Zhanga u meču održanom u Džedi za naslov izazivača prvaka teške kategorije po IBF-u.

Hrgović je srušen u prvoj rundi, no uspio je u izjednačenom meču stići do pobjede jednoglasnom sudačkom odlukom. Publika to nije oduševljeno prihvatila pa je počela zviždati.

Nakon teške borbe, Hrgović je preko Instagram storya objavio kako mu lice izgleda.

Foto: Instagram / Filip Hrgović

