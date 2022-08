Bio bi to spektakl: 'Vrijeme je za tvoj okršaj protiv Babića, što kažeš Filipe?'

Najbolji hrvatski teškaš Filip Hrgović slavio je protiv Kineza Zhanga jednoglasnom odlukom sudaca, što nisu dobro primili obožavatelji boksa.

Mnogo je kritika bilo na račun 'Hrgine' pobjede, ali pomalo iznenađujuće, na njegovu stranu je stao Alen Babić, s kojim se prepucavao duže vremena preko medija.

Njegov menadžer i sparing partner, Dillian Whyte, izazvao je preko Instagrama Hrgovića na borbu s njegovim 'pulenom'.

- Nakon što sam sinoć pogledao pobjedu Filipa Hrgovića odlukom sudaca, mislim da je sada vrijeme za okršaj Hrgovića i Babića u Hrvatskoj. Što kažeš Filipe? Babić je spreman - poručio je u Insta priči četvrti teškaš svijeta prema ljestvici BoxRec-a.

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION Alen Babic during a media workout at 12X3 Boxing, London. Picture date: Wednesday May 18, 2022. Photo: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Hrgović je od danas 14. na ljestvici najboljih teškaša svijeta, dok bi Babić imao puno više koristi od ove borbe nego 'el animal'.

