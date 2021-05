Eksplozija Mislava Oršića: Zabio više nego Rebić, Perišić i Brekalo zajedno!

Prvi put od Europskog prvenstva 2016. Dinamo će imati najmanje trojicu hrvatskih A reprezentativaca na popisu za veliko natjecanje.

Dapače, tada ih je imao čak četvoricu, Schildenfelda, Roga, Ćorića i Pjacu, a za sada su na Dalićevu popisu sigurni Livaković, Oršić i Petković, što možda i nije konačan broj. Ne zaboravimo i da na EP iz Dinama idu i dvojica Makedonaca, Ademi i Ristovski.

Dvojica od trojice Dinamovih hrvatskih reprezentativaca, Dominik Livaković i Bruno Petković, imali su značajan učinak u kvalifikacijama za EP 2020. i s pravom računaju na poziciju u prvih 11, a baš onaj treći, Mislav Oršić (28), po svome klupskome učinku ove sezone ne samo da strši iznad svojih suigrača iz Dinama, nego i iznad gotovo svih vatrenih.

Efikasnost nije slučajna

Statistika će, naime, otkriti da i od najefikasnijega uvijek postoji efikasniji, i da je to gotovo uvijek Andrej Kramarić. Mislav na kontu ove sezone ima 21, a Andrej 22 pogotka, no to i nije tako bitan podatak za ovu priču. A njezin je cilj ilustrirati kakvoga kolosalnoga igrača Dinamo posjeduje, a on je u reprezentaciji još uvijek “rubni”, gotovo tek da popuni broj.

U statusu džokera s klupe, ako uspije i do toga dogurati. Dakle, Mislav Oršić postigao je za sada u ovoj sezoni ukupno 21 pogodak čime je izjednačio učinak Armina Hodžića u Dinamu iz sezone 2016./2017.

Prije njega, napadač koji je za Dinamo zabio više od 20 u sezoni bio je Čileanac Angelo Henriquez, 29 pogodaka u sezoni 2014./2015., a posljednji hrvatski igrač u Dinamu s prebačenom normom 20 bio je Duje Čop u sezoni 2013./2014., kada je zabio čak 32 pogotka. No ni s takvim brojkama Duje nije mogao na SP 2014., pokraj Olića, Mandžukića, Jelavića i Eduarda.

Oršićev golgeterski fenomen svakako je i činjenica kako je Mislav krilni igrač, a ne špica pa to dolazimo do zaista bizarnoga slučaja; kako je jedno krilo u posljednje tri sezone u Dinamovu dresu u svim natjecanjima postiglo čak 55, a dvojica prirodnih napadača, Bruno Petković i Mario Gavranović, 39, odnosno 33 pogotka. Pritom je Oršić zabio čak 18 pogodaka u onom najvitalnijem sektoru, u europskim utakmicama, Petković 11, a Gavranović samo tri.

– Za mene Oršićeva eksplozija nije iznenađenje ni fenomen – kazao nam je nekadašnji trener zaprešićkog Intera Borimir Perković, kod kojega je Oršić još kao 16-godišnjak debitirao u Hrvatskoj ligi, te nastavio:

– Mislava sam pratio i kada je napustio Hrvatsku i dok je igrao u korejskim klubovima, u kojima je također imao dvoznamenkaste učinke. Njegova efikasnost nije slučajna ni iznenađujuća, jer Mislav je kod mene u Interu nekada igrao špicu te polušpicu pa je njemu zabijanje golova u krvi. Gledao sam ga tada dok je još igrao za kadete Intera i toliko me oduševio da sam inzistirao da ga se prebaci u prvu momčad.

Perković podsjeća kako Mislava Oršića ni kao klinca nisu mogla impresionirati imena suparnika.

– Oršić je takav, njemu nije bitno protiv koga igra ni gdje igra. On je s 19 godina u dresu Intera zabio gol Dinamu u Maksimiru, a potom i Hajduku na Poljudu, u jedinoj pobjedi Intera nad Hajdukom. Pa onda nije nikakvo čudo ako s takvom hladnokrvnošću zabija, primjerice, Tottenhamu – naglašava Perković.

Zaslužuje li Oršić veći prostor u reprezentaciji, unatoč snažnoj konkurenciji na krilnim pozicijama?

– Oršić bi svakako trebao biti u konkurenciji. On tu nikako ne bi bio uljez, jer posjeduje kvalitetu za reprezentaciju, s Petkovićem se izvrsno slaže, kao što se u Interu, dok sam mu bio trener, slagao i s Antom Budimirom. Bili su jako dobar tandem. Mislav usto ima i kvalitetu da se može lakoćom transformirati u braniča i besprijekorno odraditi i obrambene zadaće. On je tip igrača kojega treneri najviše vole; šuti, sluša i uvijek odradi svoje – dodao je Perković.

Ugrožava ga jedino Lovrić

Mislav Oršić, koji je u Dinamo došao nekoliko godina prekasno, svojim je ovosezonskim učinkom nadmašio i nekadašnje velike zvijezde plavih.

Naime, ni Junior Fernandes ni famozni "mister Derbi" Hilal Soudani nikada nisu u plavom dresu postigli po 20 pogodaka u jednoj sezoni.

Na kraju, gotovo je izlišno uspoređivati Mislava s brojkama preostalih hrvatskih krilnih igrača s Dalićeva popisa, jer mu Perišić (4), Brekalo (4) i Rebić (7) zajedno nisu ni blizu. Jedini koji ga ugrožava je Kristijan Lovrić iz Gorice s 18 pogodaka i sedam asistencija, a ni to mu neće donijeti vizu za Europsko prvenstvo. No, tko zna, možda mu u sljedećoj sezoni donese vizu za Dinamo, za nasljednika raspucanoga Mislava Oršića. Igrača s takvom statistikom, pritom i reprezentativca, bit će vrlo teško zadržati, a zna se da Gorica i Dinamo već godinama žive u harmoniji i sklapaju unosne poslove.