Džudašice i džudaši već su u Tadžkistanu, Barbara Matić taj Grand Slam propušta

Na zagrebačkom Prvenstvu Europe u džudu Hrvatska je osvojila dvije pojedinačne medalje, obje u ženskoj konkurenciji pa se tako i nastavila tradicija da je ženski dio nacionalne vrste medaljaški oslonac cijele reprezentacije.

Stoga je ženski izbornik Vladimir Preradović bio zadovoljan učinjenim, ponajprije s medaljama Barbare Matić (zlato) i Lare Cvjetko (bronca) u kategoriji do 70 kilograma.

- U kategorijama do 78 i plus 78 kg nismo ostvarili rezultate koje smo priželjkivali, da prođemo koje kolo više. No, vjerujem da nas čeka svjetla budućnost, naročito u ženskom dijelu reprezentacije.

Barbara Matić je opet potvrdila da je perjanica hrvatskog džuda, klasa više u odnosu na ostale reprezentativne kolegice i kolege.

- Ona je klasa iznad ne samo naših cura nego i većine svjetske konkurencije. Ostale u njoj mogu vidjeti veliki uzor i poticaj za dalje. To je dobro utaban put prema vrhu. Lara Cvjetko iz dana u dan ukazuje na sebe i ja sam siguran da su sljedeće Olimpijske igre, one u Los Angelesu, njena.

Ocijenio je Preradović i nastup ostalih cura:

- Ostaje žal što Ana Viktorija Puljiz (52 kg) nije ušla u borbu za medalju. Ne govorim to često ali ovaj put ne mogu a da to ne kažem. Suđenje nije trebalo biti za domaćina nego po svemu onome što vidimo na turnirima po svijetu Vikica je trebala proći tu borbu. Tihea Topolovec (57 kg) dobar nastup u svjetlu činjenice da njeno vrijeme tek dolazi. Katarina Krišto (63 kg) ostavila je srce na tatamiju. Njoj je nedostajalo malo više taktičkog iskustva no vjerujem da će i to doći. Bila je peta i mi smo zadovoljni no kada si blizu medalje uvijek joj se i nadaš. Iva Oberan (63 kg) je izgorjela u želji da se pokaže i napravi pravi rezultat. No, ostala su joj još dva Grand Slama i Svjetsko prvenstvo i u toj utrci će utrka za olimpijske vize biti otvorena do samog kraja.

U kategoriji do 78 kilograma našoj se reprezentativki dogodio peh s ozljedom.

- Petrunjela Pavić je već u prvom kontaktu, u prvom padu, osjetila rame pa je ta borba otišla u krivom smjeru. Karla Prodan, malo nesigurna u prvoj borbi ipak je prošla na mišiće. U drugoj borbi iskusna Nizozemka je bila velika prepreka. Kad je Karla bila kadetkinja ovaj je već bila top seniorka. U taktičkoj borbi Karli je ponestalo snage što je i logično jer se tek u siječnju vratila nakon ozljede. A i nedavno je ozlijedila palac u Mađarskoj pa opet nije mogla biti u punom treningu, ovaj put deset dana, što je ostavilo traga u tjelesnoj spremi. U kategoriji preko 78 kg Helena Vuković pokazala je zube, nedostajalo je ponešto boljih taktičkih rješenja. Možda i tu možemo nešto prigovoriti sucima no nećemo se izvlačiti na njih. Sve u svemu, s optimizmom gledamo dalje - kazao je Preradović.

Otkako je naše državne samostalnosti, Hrvatska je osvojila devet europskih medalja od čega sedam ženskih i dvije muške. U Zagrebu je muški dio reprezentacije ostao za jedan korak kratak, za jednu pobjedu, do trećeg odličja.

- Malo nam je nedostajalo. Zlatko Kumrić je u kategoriji do 100 kg ostao korak do odličja, bio je peti. Zlatko je odradio vrhunski turnir, pobijedio je aktualnog svjetskog prvaka i bivšeg europskog prvaka, a za medalju je trebalo još malo sportske sreće. Nažalost, u tim dvjema borbama za odličje, imao je protivnike koji mu po stilu ne odgovaraju pa je osvojio peto mjesto. Zlatku je to drugo peto mjesto na Prvenstvima Europe i stvarno mi je zbog njega žao - rekao je muški izbornik Dean Ilić i prokomentirao i učinak ostalih džudaša.

- U 66 kg smo imali dva mlada borca koji su došli po iskustvo jer je Nikoli Zorotoviću i Daniju Klačaru to bio prvi takav nastup. Oni su izgubili svoje prve borbe no pred njima nije bio nikakav imperativ. Do 73 kg je nastupio Robert Klačar, jedan od naših ponajboljih boraca, u prvom kolu je svladao odličnog Španjolca nakon čega je poražen od džudaške legende, Gruzijca koji ima tri legende. U kategoriji do 81 kg Dominik Družeta je imao dobar nastup ali je u drugom kolu naletio na Austrijanca koji ima olimpijsku i svjetsku broncu. Premda je bio puno agresivniji, Austrijanac nije dobio treću, diskvalificirajuću, kaznu. U seriji napada Dominik se ispraznio pa je ostao bez snage u borbi za zlatni bod. U toj kategoriji smo imali i Dominika Rožića no on spada u ovu skupinu boraca koji su došli po iskustvo. Do 90 kg Josip Bulić je prošao prvo kolo nakon čega je naletio na Azerbajdžanca Hadžijeva koji je na kraju bio europskim prvakom. U toj kategoriji je bio i mladi Lovre Mrković. Do 100 kg je nastupio i Zlatkov brat, Marko Kumrić, koji je u prvom kolu izgubio od Nizozemca Catharine.

Na koncu je izbornik Ilić zaključio:

- Ovi od kojih smo očekivali, prezentirali su se na pravi način ali nas ždrijeb nije pomazio. A na ovakvim natjecanjima je potrebno imati dozu sportske sreće.

Najbliži odlasku na Olimpijske igre među džudašima je upravo Zlatko Kumrić.

- Još su tri turnira ispred nas, dva Grand Slama i Svjetsko prvenstvo pa je hrpa bodova u igri. Ako bude dobar kao što je bio u Zagrebu, realno je za očekivati da se on može kvalificirati za Pariz - ističe Ilić.

A kao 29. na olimpijskoj rang-listi Svjetskog džudaškog saveza (IJF), Zlatko Kumrić će, s kolegicama iz reprezentacije, ovog vikenda nastupiti na Grand Slam turniru u Tadžikistanu (Dušanbe), u lovu na nove olimpijske bodove. A do njih će pokušati doći oni koji su već unutra ali i oni koji to trebaju potvrditi ili tek izboriti. A jednom nogom unutra su Ana Viktorija Puljiz (19. mjesto) i Katarina Krišto (22. na svjetskoj rang-listi) a priliku za olimpijsku vizu imaju i Iva Oberan (25. mjesto), Helena Vuković (36. mjesto..), Karla Prodan (41. mjesto), Ivana Šutalo (51. mjesto) i Tihea Topolovec (61. mjesto).

U Dušanbe nisu otputovale Barbara Matić (prva na olimpijskoj rang-listi) i Petrunjela Pavić koja je tijekom zagrebačkog Prvenstva Europe ozlijedila rame. Ali jest otputovala Barbarina prva zamjena Lara Cvjetko (7. mjesto).