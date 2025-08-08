Tadić jednim potezom iznevjerio čitavu Srbiju, čekali su ga kao ikonu, on im zabio nož u leđa

Saga koja je tjednima zaokupljala sportsku javnost u regiji dobila je šokantan epilog. Dušan Tadić, jedan od najboljih srpskih nogometaša posljednjeg desetljeća, novi je igrač Al Wahde iz Abu Dhabija. Vijest je odjeknula poput bombe, budući da su svi vodeći mediji već danima izvještavali o njegovom sigurnom dolasku u Crvenu zvezdu. Nakon što mu je istekao ugovor s Fenerbahçeom, gdje je proveo dvije godine i u prošloj sezoni upisao 11 golova i 13 asistencija, Tadić je postao slobodan igrač, a povratak u domovinu činio se kao najlogičniji korak. Navijači Zvezde već su ga vidjeli u crveno-bijelom dresu, no umjesto slavlja na Marakani, uslijedili su bijes i razočaranje.

Uprava Crvene zvezde uložila je goleme napore kako bi privoljela Tadića na povratak. Generalni direktor kluba Zvezdan Terzić javno je potvrdio da su mu ponudili uvjete kakve nitko nikada nije imao u povijesti srpskog sporta. "Bio je iznenađen kada je vidio što smo mu ponudili. Neću govoriti o brojkama, ali bio bi najplaćeniji igrač u povijesti srpskog sporta", izjavio je Terzić. Prema medijskim izvještajima, na stolu je bio dvogodišnji ugovor vrijedan dva milijuna eura po sezoni uz izdašne bonuse. Ponuda je, navodno, uključivala i dogovor da Tadić preuzme trenersku klupu Zvezde nakon završetka igračke karijere, što je potvrda koliko su ga željeli vidjeti kao lidera novog projekta. Višesatni sastanci i detaljni pregovori davali su naslutiti da je dogovor na pomolu.

Međutim, u posljednji trenutak dogodio se potpuni preokret. Dok su u Beogradu čekali potvrdu transfera, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata stigla je ponuda koja se ne odbija. Al Wahda je, prema navodima, Tadiću ponudila jednogodišnji ugovor s opcijom produljenja na još jednu sezonu, uz godišnju plaću koja premašuje nevjerojatnih 10 milijuna eura. Financijska moć kluba iz Abu Dhabija bila je prevelik mamac za 36-godišnjeg veznjaka, koji je odlučio osigurati posljednji veliki ugovor u karijeri. Prema informacijama lokalnih medija, Tadić je već otputovao u Abu Dhabi kako bi finalizirao posljednje detalje transfera, ostavivši Crvenu zvezdu i njezine navijače u nevjerici.

Odbijenica je izazvala žestoke reakcije u Beogradu. Čelnici Zvezde navodno su bijesni zbog Tadićevog poteza, a navijači su preplavili društvene mreže komentarima u kojima njegovu odluku nazivaju "izdajom". Mnogi smatraju da je ovim potezom "zauvijek zatvorio vrata Marakane", odbivši priliku da karijeru završi u klubu za koji navija i postane njegova ikona. Odluka o odlasku na Bliski istok označava vjerojatni kraj Tadićeve vrhunske europske karijere, koja je bila iznimno bogata i uspješna. Nakon početaka u Vojvodini, afirmirao se u nizozemskoj Eredivisie igrajući za Groningen i Twente, nakon čega je uslijedio transfer u Premier ligu, gdje je četiri godine nosio dres Southamptona. Vrhunac karijere doživio je u Ajaxu, gdje je kao kapetan i ključni igrač predvodio momčad do polufinala Lige prvaka 2019. godine, upisavši se u povijest kluba sa 105 golova i 112 asistencija u 241 nastupu.

Iako su se za njegove usluge ovoga ljeta zanimali i klubovi poput Atlético Madrida i Benfice, Tadić je odabrao financijski najizdašniju opciju. U Al Wahdi, koja je prošlu sezonu završila kao treća u UAE Pro Ligi, trenirat će ga slovenski stručnjak Darko Milanič. Za igrača koji će uskoro napuniti 37 godina, ovo je prilika za "posljednji ples" pod uvjetima koje u Europi više ne bi mogao dobiti, čime je definitivno stavio točku na mogućnost povratka u srpski klupski nogomet.