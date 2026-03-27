Filip Hrgović ima novi meč: Evo kad i s kim ulazi u ring

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović ima novi meč. Kako se i pretpostavljalo prošlih nekoliko dana, 'El Animal' će u kavez ući 16. svibnja protiv Britanca Davea Allena na priredbi promocije Queensberry Promotions u Doncasteru. Priredbu će prenositi DAZN, a potvrda meča stiže nakon što je 34-godišnji Allen produljio ugovor s Matchroomom.

On u karijeri ima omjer od 25 pobjeda (20 nokauta), osam poraza i dva neriješena meča. Nije borac koji pripada svjetskom vrhu, ali je svojom karizmom i agresivnim stilom borbe bez odustajanja vrlo brzo postao ljubimac navijača. O borbi protiv Hrgovića je rekao:

- Ovo je sve što sam želio. Velika borba, kod kuće, pred mojim ljudima. Ovakve se večeri ne događaju često i neću dopustiti da mi ova prilika promakne. Znam koliko je Hrgović čvrst, ali vjerujem u sebe i bit ću spreman priuštiti Doncasteru noć za pamćenje.

Hrgović s druge strane ima 19 pobjeda (14 nokautom) i jedan poraz - od Daniela Duboisa u meču za IBF-ovu svjetsku titulu. Nakon toga nanizao je dvije pobjede protiv Joea Joycea i Davida Adeleyea. Za 33-godišnjeg borca ključno je ostati aktivan kako bi se vratio u razgovor o borbi za svjetsku titulu.

Ova borba promovira se kao sukob Davida i Golijata, a najavio ju je promotor Frank Warren:

- 6. svibnja bit će čarobno iskustvo za Davea Allena jer se bori protiv vrhunskog borca Filipa Hrgovića, ali to čini na svom pragu, na stadionu Doncaster Roversa. Ovo će biti velika prigoda za grad Doncaster i za navijače koji su podržavali Davea tijekom cijele njegove karijere. Filip je stekao naviku pobjeđivanja britanskih teškaša, tako da je ovo zaista borba Davida i Golijata.