Društvene mreže gore zbog nepravde prema Luki Modriću: 'Mogao si mu pustiti da zabije'

Oproštajna utakmica Luke Modrića na Santiago Bernabeuu protiv Real Sociedada trebala je biti slavlje nogometa i počast legendi, no jedan trenutak podijelio je navijače i pokrenuo lavinu komentara. Kylian Mbappe, strijelac oba pogotka u pobjedi Reala 2:0, našao se na udaru kritika jer nije prepustio izvođenje kaznenog udarca hrvatskom maestru. Utakmica koja će ostati zapamćena više po prigodi nego po samom rezultatu, kako su mnogi mediji istaknuli, bila je posljednja za Luku Modrića u dresu Real Madrida na kultnom Santiago Bernabeuu, ali i oproštajna za trenera Carla Ancelottija prije njegovog preuzimanja brazilske reprezentacije. Real Madrid, bez rezultatskog imperativa, dominirao je posjedom od prve minute, no igra je često djelovala kao svečana procesija. Vodstvo je stiglo pomalo sretno, nakon VAR intervencije i dosuđenog, po mnogima, vrlo blagog jedanaesterca. Loptu je uzeo Kylian Mbappe. Njegov prvi pokušaj obranio je vratar Real Sociedada Unai Marrero, no francuski napadač lako je pospremio odbijanac za svoj 30. pogodak sezone u La Ligi. Upravo taj trenutak izazvao je buru negodovanja među navijačima "Kraljevskog kluba".

Love Mbappe but I wish he gave the penalty to Modric for a perfect Bernabeu send off pic.twitter.com/rDhMdb2V3A

Yall always try to paint Mbappe out as some bad person. Kylian respects Luka, if Modric would’ve asked to take that penalty, he would’ve stepped aside. Modric knows Mbappe’s in the golden boot race and probably wanted him to take it.